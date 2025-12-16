Новости, аналитика и мнения
    Сардоба, или Стыдоба власти Шавката Мирзиеева  

    На шестой год после прорыва преступно построенного в Узбекистане Сардобинского водохранилища — власти не смогли компенсировать потери всем жертвам, а требующему своего Султану Карабаеву «шьют» дело о «несанкционированном  митинге».

    Султан Карабаев потерял при обрушении Сардобинского водохранилища в 2020 году всё…

    Жителю кишлака «Шодлик» Акалтынского района Сырдарьинской области Узбекистана Султану Карабаеву грозит наказание в виде огромного штрафа,  исправительных работ и даже лишения свободы сроком до трех лет.

    РОВД Акалтынского района возбудило против него дело по статье 217 Уголовного кодекса Узбекистана — «Нарушение порядка организации, проведения собраний, митингов, уличных шествий или демонстраций».

    За что? — дело в том, что отец семейства посмел в феврале этого года отправиться в столицу Ташкент, где добился приема в Генеральной прокуратуре Узбекистана, а затем наряду с известной правозащитницей Еленой Урлаевой поднял плакат с требованием честного и справедливого отношения ко всем жертвам сардобинского наводнения 2020 года.

    Тогда семья Карабаева лишилась всего, главное же, двух домов, где проживали 14 человек, в том числе малолетние дети. По сей день Карабаевы не могли получить от властей страны обещанного жилья.

    Все построенные за это время в качестве компенсаций квартиры оказались странными образом разобранными, и семье Султана-ака жилья не хватило…

    Кроме Карабаевых не получили жилье еще порядка 10 пострадавших семей, но их проблемы уже никого не волнуют. И теперешняя задача сырдарьинских властей, похоже, это затыкать рты, запугивать и изолировать всех тех, кто продолжает требовать своего…

    Участок и дома Султана Карабаева после обрушения дамбы водохранилища в 2020 году…

    1 мая 2020 года жители трех районов Сырдарьинской области Узбекистана — Сардобинского, Мирзаабадского и Акалтынского, а также Махтааральского района Туркестанской области соседнего Казахстана — пережили настоящую трагедию и бедствие.

    Ранним утром того дня произошло обрушение стены дамбы бездарно и преступно построенного в 2017 году властями Узбекистана Сардобинского водохранилища, с полным объемом водоизмещения 974 млн кубометров воды.

    На тысячи домов мирных граждан обрушился мощный водяной поток, в мгновение ока смывший с лица земли и смешавший с грязью все, что у них было, — дома и пристройки, сады и огороды, скот и птицу, в общем, всю их жизнь.

    МЧС Узбекистана в те дни сообщал о повреждении 8 детских садов, 16 школ, 7 медучреждений, 1 колледжа, 7 кладбищ, 3 мечетей, 13 мостов республиканского значения, 52 км дорог, дехканского рынка.

    По данным узбекистанских СМИ, в результате наводнения только в Узбекистане было разрушено 2570 индивидуальных домов и 99 многоквартирных. Из 20 сел трех узбекистанских районов были эвакуированы более 90 тысяч человек, 56 госпитализировано, четверо погибли…

    Дома и участки людей превратились в месиво…

    Власти признали, что причиной разрушения дамбы водохранилища стали коррупция и халатность: во время строительства объекта, продолжавшегося с 2010 по 2017 годы, воровали на всем, на бетоне, на камнях, на других материалах, которые должны были гарантировать прочность и надежность конструкции.

    В мае 2021 года Верховный суд Узбекистана вынес приговор, согласно которому  были признаны виновными в произошедшей трагедии 17 человек, среди них — чиновники, подрядчики, конструкторы, инженеры и строители, они были осуждены на сроки лишения свободы до 10 лет.

    Власти Узбекистана взяли на себя обязательство построить людям новые дома, компенсировать потери имущества. На помощь пришел российско-узбекский миллиардер Алишер Усманов, выделивший из своих средств каждой пострадавшей семье по 40 млн сумов (около 3500 долларов США по курсу того времени).

    Семья Султана Карабаева рассказывает, что получила от Усманова на возмещение потерянного имущества и аренду временного жилья 40 млн сумов, еще 10 млн были даны на покупку бытовой техники.

    Затем жертвы наводнения принялись ждать обещанных уже президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым новых квартир.

    Расчищать последствия наводнения пришла армия РУз

    Новые дома были построены, но их распределение происходило явно не справедливо, если на улице или на своих разрушенных участках с голым фундаментом остались как минимум 10 семей.

    Руководитель «Правозащитного альянса Узбекистана» Елена Урлаева убеждена, что и тут причиной, почему обошли семью Карабаева и других жителей при распределении квартир, — стала коррупция.

    «Известно, что в новых домах есть квартиры, где никто не проживает, кто их владельцы, почему они их получили? — вот вопрос, — говорит Урлаева. — Если бы квартиры выдавали только тем, кто потерял свои дома, то пустующих квартир с неизвестными хозяевами быть не могло».

    Именно этот вопрос, как распределялись квартиры, по словам правозащитницы, она и Султан Карабаев пытались поставить перед Генеральной прокуратурой в Ташкенте и убедить их провести полноценную и беспристрастную проверку.

    «Ведь это не сложно в наш компьютерный век взять списки пострадавших и сверить со списком владельцев новых квартир, — продолжает далее Елена Михайловна, — чтобы вычислить, почему настоящим жертвам жилья не хватило, почему они по-прежнему остаются на улице?»

    Как выглядели дома и участок Султана Карабаева до катастрофы по вине воров-строителей…

    Что касается возбужденного против Карабаева уголовного дела о попытке провести митинг, Елена Урлаева заявляет, что никакого митинга отродясь не было, это она проводила пикет, и Султан-ака не мог остаться в стороне, он не мог не поддержать требования о справедливости в отношении всех жертв сардобинского обрушения.

    «Получается у нас можно погано построить объект, разрушить тысячи домов, но жертвам катастрофы и защитить себя нельзя, где мы живем? Или «Новый Узбекистан» — это просто концлагерь?» — задает резонный вопрос Елена Михайловна.

    Ц-1

    Источник:Ц-1
    Темы: Водные конфликты в Центральной Азии, Водоснабжение в Узбекистане, Природа Узбекистана
    Теги: прорыв дамбы Сардобинского водохранилища Сардобинское водохранилище
