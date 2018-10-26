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    • Узбекистан

    Сбитый грузовиком на хлопке сын главреда андижанских газет поправляется

    Родные 24-летнего Саиджахона Шукурова, включая отца – главреда объединенной редакции газет Андижанской области, поочередно дежурят у его постели после инцидента на хлопке.

    Хлопок Узбекистана

    Как рассказал Ц-1 Саидахмад Шукуров, главный редактор газет «Андижоннома» и «Андижанская правда», они с супругой поочередно дежурят у изголовья их сына, находящегося в Центральной областной больнице Андижана.

    По его словам, состояние Саиджахона постепенно стабилизируется и улучшается.

    Вечером 20 октября Шукуров-младший возвращался с хлопкового поля по проселочной дороге, когда его сбил грузовой автомобиль ЗИЛ.

    Как выяснилось, 15 сотрудников областных газет «Андижоннома» и «Андижанская правда» вместе с коллегами с областного телевидения с начала сентября находятся на сборе хлопка в Кургантепинском районе Андижанской области.

    Нужно подчеркнуть, что это далеко не первая «жертва» хлопкоуборочной кампании. Например, 15 октября на хлопковом поле в Бозском районе той же Андижанской области от сердечного приступа скончался 56-летний Орифжон Солиев, работавший охранником в финансовом отделе хокимията в Пахтаабадском районе Андижанской области. Это случилось в первый же день его выхода на принудительный сбор хлопка.

    Происшествия с людьми, не по своей воле привлеченными к сбору узбекистанского «белого золота», в 2018 году имели место в Букинском районе Ташкентской области, Шарафрашидовском районе Джизакской области и Иштиханском районе Самаркандской области Узбекистана.

    Источник:Ц-1
    Темы: Андижан, Узбекский хлопок
    Теги: Андижанская область Узбекистан хлопок
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