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    Сбои в работе Facebook в Узбекистане не связаны с арестом блогеров

    5 сентября пользователи соцсети Facebook в Узбекистане испытывали трудности с доступом к сайту. Некоторые из них предположили, что это связано с арестом местных блогеров и цензурой в Сети.

    Фото: РИА Новости / Наталья Селиверстова
    Фото: РИА Новости / Наталья Селиверстова

    В Узбекистане в тот день социальная сеть не открывалась без анонимайзеров и VPN-сервисов, что и породило слухи о блокировке Facebook со стороны «Узбектелекома».

    Однако с вечера 4 сентября на проблемы с доступом к соцсети посетовали не только узбекистанцы, но и пользователи из Японии, Филиппин, Германии.

    Ранее по стране прошла волна арестов блогеров, пишущих на религиозную тему. Задержания связали с их критикой недавнего постановления о введении обязательной школьной формы, исключающей ношение хиджаба.

    Темы: Социальные сети
    Теги: Facebook блокировка Узбекистан
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