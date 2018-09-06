Сбои в работе Facebook в Узбекистане не связаны с арестом блогеров

5 сентября пользователи соцсети Facebook в Узбекистане испытывали трудности с доступом к сайту. Некоторые из них предположили, что это связано с арестом местных блогеров и цензурой в Сети.

В Узбекистане в тот день социальная сеть не открывалась без анонимайзеров и VPN-сервисов, что и породило слухи о блокировке Facebook со стороны «Узбектелекома».

Однако с вечера 4 сентября на проблемы с доступом к соцсети посетовали не только узбекистанцы, но и пользователи из Японии, Филиппин, Германии.

Ранее по стране прошла волна арестов блогеров, пишущих на религиозную тему. Задержания связали с их критикой недавнего постановления о введении обязательной школьной формы, исключающей ношение хиджаба.