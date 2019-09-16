Сбор хлопка в Каракалпакстане: хочешь пособие – выходи в поле

«Сначала хлопок, потом справка…» – такой разговор ведется в одной из махаллей Каракалпакстана, куда приходят нуждающиеся семьи в надежде на социальную помощь.

Мехрижамол Элмуратова – 33-летняя жительница города Тахиаташ Тахиаташского района Каракалпакстана. У нее диплом медсестры, но вот уже больше пяти лет женщина не может устроиться на работу по специальности.

Муж Мехрижамол, 35-летний Даврон Абатов, будучи гастарбайтером в Казахстане, в феврале попал в автомобильную аварию и сломал ногу.

С тех пор он на костылях и чаще прикован к постели, чем ходит. Пока инвалидность не оформлена, а значит, семья с тремя детьми, от двух до одиннадцати лет, не имеет никакого дохода.

Нужда привела Мехрижамол в администрацию местного самоуправления граждан «Айдын жол», где прописана ее семья, чтобы попросить пособие по безработице в качестве материальной помощи.

Но председатель схода граждан Атабек Байниязов поставил условие: выйдешь на сбор хлопка, только тогда включу в список на получение пособия.

Мехрижамол Элмуратова со слезами в глазах говорит: «Приходите, посмотрите, в каких условиях мы живем. Если бы имела возможность, вышла бы!»

Из-за малокровия женщина потеряла четвертого ребенка, по ее словам, у нее дома нечего есть, дети сидят голодными.

«Байниязову говорю: позвольте завтра отвезти мужа в Нукус на комиссию к травматологу, ему пенсию нужно оформить, потом выйду. Нет, председатель настаивает на своем», – вытирая слезы, продолжает Мехрижамол.

По словам Атабека Байниязова, ему тоже непросто. Он рассказывает: «Мехрижамол и в прошлом году за справкой на пособие обратилась. Я говорю: выйди на хлопок. Вышла, справку получила, а через два дня ее уже в поле нет. Причина: ребенок болеет.

В этом году снова приходит, я ей говорю: муж за детьми присмотрит, заявление твое рассмотрим, а ты пока выйди на хлопок…»

«В сходе граждан 3500 жителей, – продолжает председатель. – Мобилизовать людей на хлопок сверху не было приказа. Но фермерам помочь надо. Вот и приходится просить людей».