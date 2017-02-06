Семья Каюма Ортикова потребует компенсацию от Узбекистана за пытки

«Они должны заплатить за страдания…» – говорит Мохира Ортикова о намерении требовать от Узбекистана компенсацию за пытки ее супруга Каюма, теперь – признанные и ООН.

Мохира Ортикова и ее семья, по ее словам, потребует от властей Узбекистана компенсацию «за страдания, психологический и моральный ущерб, потерянное здоровье мужа и за все, что пришлось пережить за прошедшие годы».

Она также надеется, что в Узбекистане состоится пересмотр дела ее мужа Каюма Ортикова, бывшего охранника в посольстве Великобритании в Ташкенте, осужденного в 2009 году на шесть лет за «торговлю людьми» и «шпионаж», но освобожденного в 2011-м из-за международного давления, и с него будет снята судимость.

О размере компенсации, которую Каюмовы хотят истребовать от Узбекистана, они пока умалчивают.

Комитет ООН по правам человека в своем решении от 25 октября 2016 года признал, что во время ареста в Ташкенте Ортиков подвергался пыткам.

Что Узбекистан нарушил его право не подвергаться пыткам или жестокому и бесчеловечному или унижающему достоинство человека обращению, не быть произвольно лишенным свободы, и право лиц, лишенных свободы, на гуманное обращение и уважение достоинства, присущего человеческой личности, – Международного пакта о политических и гражданских правах.

Комитет ООН по правам человека обязал Узбекистан:

1. Провести беспристрастное и эффективное расследование фактов о пытках.

2. В случае подтверждения фактов о пытках наказать виновных.

3. Предоставить автору жалобы компенсацию за нарушения, которым он был подвергнут.

4. Не допустить подобных нарушений в будущем.

«Решение комитета ООН имеет очень большое значение для моей семьи. Во-первых, это результат нашей многолетней борьбы против произвола властей, – говорит Мохира Ортикова. – Во-вторых, это серьезное и неспоримое доказательство того, что в узбекских тюрьмах ни в чем неповинные люди до сих пор подвергаются жестоким пыткам».

По словам женщины, дело ее мужа – хороший шанс для новых властей Узбекистана показать борьбу с репрессивностью своих структур.

«Шавкат Мирзиёев должен на практике доказать, что придерживается гуманных принципов управления государством», – сказала Ортикова о новом президенте Узбекистана.

Обвинили в торговле людьми и шпионаже

Жалоба Каюма Ортикова в Комитет ООН по правам человека была подана еше в июле 2013-го правозащитницей Мутабар Таджибаевой и возглавляемой ею организацией «Клуб пламенных сердец».

В жалобе указано, что Ортиков, который пять лет проработал охранником в посольстве Великобритании в Ташкенте, в 2009-м получил шесть лет колонии по фиктивному обвинению в торговле людьми.

Позже бывшему военному было предъявлено обвинение в шпионаже в пользу Великобритании.

По мнению правозащитников, так власти Узбекистана мстили Лондону за осуждение Андижанской бойни 13 мая 2005 года, и пытались доказать, что события были срежиссированы странами Запада.

Чтобы добиться нужных показаний, Ортикова били палками по подошвам ног, подвязывали половые органы назад к шее и вешали его вверх ногами, использовали поджог гениталий. Во время пыток он падал в обморок, а когда приходил в себя, то видел, как «лохмачи» сидели на нем и могли тушить о его голое тело окурки сигарет.

Стойкости этого человека удивлялись даже его мучители, которые просили руководство таштюрьмы прекратить пытки, поняв, что скорее получат его труп, чем признания.

В интервью изданию Uznews.net в 2014-м Ортиков говорил, что в тюремной системе Узбекистана ничего не изменится еще 10–15 лет, поскольку репрессии не идут на спад.

Переехали в США

В мае 2011-го благодаря огласке, поднятой британской прессой, Ортиков вышел на свободу.

Вместе с семьей он сначала переехал в Украину, а в 2014-м – в США в качестве политбеженца.

По признанию его супруги, процесс адаптации проходил очень сложно, и мужу потребовалась помощь психиатров и психологов.

Но сегодня семья гордится своими четырьмя детьми – они хорошо учатся и отлично говорят по-английски, а в ближайших планах Каюма и Мохиры – получение образования в США.