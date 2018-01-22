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    Семьям погибших наманганцев приходит помощь со всех сторон

    Трагедия в Казахстане всколыхнула весь Узбекистан. Но больше всего – Наманганскую область. Почти все погибшие – жители этого региона. Помощь поступает со всех сторон.

    Обувь от наманганского производителя семьям жертв трагедии; фото: Ц-1
    Обувь от наманганского производителя семьям жертв трагедии; фото: Ц-1

    Впервые беда, случившаяся с гражданами Узбекистана, стала значимой для всей страны. На нее откликнулись общественность, республиканские и местные власти.

    Президент Шавкат Мирзиёев 21 января распорядился выделить семьям погибших единовременное пособие. Как сообщили в чрезвычайном штабе, эта сумма составит пять млн сумов (625 долларов США). В дальнейшем помощь продолжится.

    Ранее, 19 января, во время выступления в поездке в Сурхандарьинскую область, Мирзиёев признал ошибки государства, ставшие причиной массовой трудовой миграции.

    «Люди вынуждены искать работу в других странах из-за того, что мы не создали для них условий. Конечно, это говорит о том, что руководство страны, руководители всех звеньев не устранили все недостатки и проблемы в свое время», – отметил глава государства.

    Автобус в огне; фото: МИА "Казинформ"
    Автобус в огне; фото: МИА «Казинформ»

    Слова, сказанные президентом, и побудили власти Касансайского района Наманганской области, откуда родом восемь погибших ребят, к действию.

    Уже в пятницу к родителям и родственникам погибших пришло в полном составе руководство района. Приезжали прокуроры, начальник СНБ, заместитель председателя Управления мусульман Узбекистана, председатель республиканского фонда «Махалла».

    Свои соболезнования семьям погибших принес лично хоким (губернатор) Наманганской области Хайрулло Бозаров.

    В связи с трагедией в населенном пункте создан чрезвычайный штаб.

    На этом фоне общего сочувствия примечательно, что обе областные газеты – на узбекском и русском языках – дали только краткое официальное сообщение. Местное телевидение и вовсе обошло эту тему.

    Утром 18 января на автотрассе Шымкент – Самара в Актюбинской области Казахстана загорелся пассажирский автобус марки «Икарус», в котором находились вместе с водителями 57 человек. Пассажирами были трудовые мигранты из Узбекистана, направлявшиеся на работу в Казань (Россия).

    Выжить удалось только пятерым (трое казахстанцев и двое узбекистанцев), 52 человека сгорели заживо. Почти все жертвы оказались жителями Наманганской области Узбекистана.

    Помощь из Намангана

    На беду, постигшую гастарбайтеров, откликнулись и рядовые сограждане, и местные бизнесмены. Так, одна изфирм предоставила детям из семей пострадавших зимнюю обувь. Собрана теплая верхняя одежда для наманганских детишек, оставшихся без отцов.

    Всего же у погибших восьми чиндовульцев сиротами остались 24 ребенка: 10 мальчиков и 14 девочек.

    Помогают семьям также соседи и односельчане – это и соболезнования, и материальная поддержка. Районные власти обещали им помочь с ремонтом домов. Уже несколько дней состояние этих домов и материальное положение изучает спецкомиссия.

    Семьям жертв трагедии выделили по баллону газа, тонне угля, мешку муки, сельхозпродукцию, масло.

    Свою лепту внесли и волонтеры. В пятницу они навестили семью в махалле «Катта курама» Туракурганского района, где потеряли двоих сыновей.

    «Отец детей не смог к нам выйти: лежит с давлением, к нему приехала «скорая помощь». Они удивились, увидев нас, – рассказывает волонтер из Намангана Алишер. – Мы объяснили им, что приехали из города, услышав о трагедии. Поехали ко второй семье. Там мужчин уже не оказалось, у ворот стояли одни женщины, а мужчины поехали на кладбище. Мы выехали туда же. Женщины у ворот плакали, а одна, кажется, мать погибшего, кричала и плакала, родные пытались успокоить ее».

    По словам волонтера, некоторые из ребят не смогли сдержать слез.

    «После мы приехали на кладбище. Там было очень много мужчин. Кажется, весь кишлак пришел рыть могилы», – говорит Алишер.

    Источник:Ц-1
    Темы: Автобус с мигрантами в огне, Трудовые мигранты, Трудовые мигранты Центральной Азии, Узбекистан
    Теги: гастарбайтеры из Узбекистана Наманган Наманганская область трудовая миграция Узбекистан
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