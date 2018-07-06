Шавкат Мирзиёев и Нурсултан Назарбаев поговорили с роботом в Астане

6 июля президент РУз Шавкат Мирзиёев и глава РК Нурсултан Назарбаев посетили Международный финансовый центр «Астана», где их встретила робот София.

На День столицы РК, совпадающий с днем рождения казахстанского президента, в Астану приехали лидеры Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Для высоких гостей провели экскурсию по только что открытому Международному финансовому центру «Астана». К главам государств присоединилась гиноид (андроид, имеющий женскую внешность) по имени София. Она рассыпалась в комплиментах Астане и главе РК, а также позабавила президента Узбекистана.

По сообщению Акорды, сегодня во Дворце Независимости столицы Казахстана пройдет праздничное мероприятие в честь 20-летия Астаны