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    Шавкат Мирзиёев и Нурсултан Назарбаев поговорили с роботом в Астане

    6 июля президент РУз Шавкат Мирзиёев и глава РК Нурсултан Назарбаев посетили Международный финансовый центр «Астана», где их встретила робот София.

    Шавкат Мирзиёев и Нурсултан Назарбаев разговаривают с роботом; фото: пресс-служба президента РУз
    Шавкат Мирзиёев и Нурсултан Назарбаев разговаривают с роботом; фото: пресс-служба президента РУз

    На День столицы РК, совпадающий с днем рождения казахстанского президента, в Астану приехали лидеры Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

    Для высоких гостей провели экскурсию по только что открытому Международному финансовому центру «Астана». К главам государств присоединилась гиноид (андроид, имеющий женскую внешность) по имени София. Она рассыпалась в комплиментах Астане и главе РК, а также позабавила президента Узбекистана.

    По сообщению Акорды, сегодня во Дворце Независимости столицы Казахстана пройдет праздничное мероприятие в честь 20-летия Астаны

    Темы: Астана, Нурсултан Назарбаев, Шавкат Мирзиёев
    Теги: Астана день рождения Назарбаева День столицы робот Шавкат Мирзиеев
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