Шавкат Мирзиёев раскритиковал чиновников за отсутствие патриотизма

На очередном совещании президент Узбекистана устроил чиновникам разнос. Хокиму Ташкента досталось больше всего: «Лучше иметь десять врагов, чем такого друга».

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9 августа провел видеоселекторное совещание по социально-экономическому развитию страны по итогам семи месяцев 2017 года.

Он раскритиковал государственных служащих за плохую работу и отсутствие патриотизма, сообщает Kun.uz.

В начале совещания Мирзиёев неожиданно предложил посмотреть 30-минутный критический репортаж о ходе реализации социально-экономических реформ в регионах. Вслед за этим он обратился к сенаторам, руководителям регионов и районов.

«Выступая с пафосными докладами, кого вы обманываете? Народ!» – заявил президент.

Мирзиёев раскритиковал работу Сената и его председателя Нигматуллу Юлдашева, отметив, что среди сенаторов нет ни одного патриота. Он также призвал присутствующих не избирать в Сенат бизнесменов.

По его словам, через два года все чиновники, которые не могут работать, будут уволены. Им на смену придут молодые, талантливые и патриотичные специалисты. Он привел в пример 22-летнего заместителя министра народного образования Алишера Сайдуллаева, заявив, что грядет масштабное кадровое омоложение.

«Достаточно быть патриотами. Остальному сам научу их», – отметил он.

Где результаты?

Глава государства обратился к руководителям Ташкентской области и Каракалпакстана Шукурулло Бабаеву и Мусе Ерниязову, указав на показанные в репортаже недостатки.

Затем он пригрозил хокиму Ташобласти произвести расчет, а председателя Жокаргы Кенеса Каракалпакстана – назначить руководителем отдаленного района.

По словам Мирзиёева, чиновники оторваны от реальности, занимаются отписками, но «тянуть араву (тележка) никто не хочет», а все думают, что этим должен заниматься президент. В случае необходимости он выразил готовность заменить 50% кадров.

За оставшиеся пять месяцев до конца года госслужащие должны заняться проблемами в регионах. В частности, отмечалось обеспечение населения питьевой водой, газом, необходимость ремонта канализации, восстановления теплоснабжения, капитального ремонта электросетей, оптимизации сбора и утилизации бытовых отходов.

Президент предложил региональным хокимам выбрать по одному району, чтобы наладить образцовый социально-экономический рост для дальнейшего внедрения опыта по всему Узбекистану. Контролировать успехи хокимов будут специальные государственные комиссии, пообещал Мирзиёев.

Под Усмановым зашатался стул

Отдельной критики удостоился ташкентский хоким Рахмонбек Усманов. Президент обвинил главу столичной администрации в неверном толковании его слов. Ранее Мирзиёев раскритиковал проведение пышных свадеб. Вскоре Усманов закрыл все рестораны, а до президента стали доходить слухи, что он якобы запретил свадьбы.

«Почему нельзя собрать вокруг себя сообразительных людей? Я не говорил про запрет свадеб. Я поручил упорядочить их проведение. Чиновники должны изучить вопрос, принять решение и оповестить об этом народ и власти на местах. А люди вроде Усманова за один день сами выносят решения», – посетовал президент.

Как отметил Мирзиёев, лучше иметь десять врагов, чем такого друга. Если Усманов – хоким Ташкента, другого врага мне не нужно, заявил президент.

Больше работы – меньше отчетов

Президент резко раскритиковал госслужащих за бесконечные заседания, дублирование полномочий и обязанностей, отсутствие инициативы и личной ответственности. Чиновники не могут критически мыслить, ограничиваются поверхностным изучением проблем и бумаготворчеством вместо практической работы, считает он.

Мирзиёев поручил главе правительства Абдулле Арипову и генеральному прокурору Ихтиеру Абдуллаеву разработать постановление о резком сокращении заседаний, бюрократии и внедрению информационных технологий в обмене данными.

30 мая 2017 года президент поручил повысить количество заседаний на высшем уровне для контроля реализации инвестиционных проектов.