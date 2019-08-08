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    Шавкат Мирзиёев «разоряется» – сносы продолжаются

    Президент РУз Шавкат Мирзиёев за последние дни сделал не одно гневное заявление по поводу сноса жилья в стране, но для Ферузы Норкузиевой из Джизака, потерявшей дом в 270 кв. м, это пустые слова.

    Феруза Норкузиева на крыше дома в Джизаке в день его сноса 13 июня 2018 года; фото: предоставлено Ц-1
    Феруза Норкузиева на крыше дома в Джизаке в день его сноса 13 июня 2018 года; фото: предоставлено Ц-1

    – Нет, ничего не изменилось, – говорит в интервью Ц-1 жительница Джизака Феруза Норкузиева.

    – Даже после последних событий в Кашкадарье, Хорезме и слов президента?

    – Ничего, – повторяет она, – нам по-прежнему предлагают мизерные деньги, а не справедливую компенсацию или равноценное жилье.

    В июне 2018 года власти Джизака снесли дом Ферузы Норкузиевой площадью 270 кв. м, располагавшийся в центре города на участке в 12 соток по адресу: улица Навои, 55.

    На месте ее дома застройщик – компания «Джизак Новострой» – уже возводит новые многоэтажные дома, а Норзикуловой и ее семье по-прежнему предлагают компенсацию в 82 млн сумов. В прошлом году данная сумма составляла 10 тысяч долларов США, в этом – и того меньше.

    Паспорт объектов, строящихся на улице Навои в Джизаке; фото: Ц-1
    Паспорт объектов, строящихся на улице Навои в Джизаке; фото: Ц-1

    Между тем «Джизак Новострой» планирует продавать квартиры в новых домах по цене от 3 до 4 млн сумов за квадратный метр. То есть квартира в 270 кв. м в новом доме могла бы стоить 1 млрд 800 тысяч сумов.

    Феруза рассказывает, что за минувший год обивала пороги всех ответственных организаций в Джизаке, а в городском хокимияте на нее давно смотрят косо, за спиной называя «скандальной женщиной».

    В апреле этого года, когда выездная комиссия Генеральной прокуратуры Узбекистана проводила в Джизаке прием граждан, Феруза добилась, чтобы ее выслушали представители главной надзорной организации страны.

    У прокуроров, по словам Норкузиевой, не было никаких возражений по поводу того, что отъем ее жилья был несправедливым, посочувствовали, что она с детьми осталась буквально на улице, но помочь ничем не смогли.

    «Затем я поехала в Ташкент, в Генпрокуратуру, – рассказывает женщина, – требовала возбудить уголовное дело против виновных в сносе моего дома, мне обещали принять меры, а затем… снова ничего».

    На месте дома Ферузы Норкузиевой уже заложили фундамент между двумя зданиями; Ц-1
    На месте дома Ферузы Норкузиевой уже заложили фундамент между двумя зданиями; Ц-1

    Семье Норкузиевой выделили участок под строительство дома на окраине города, где только недавно жители за свой счет провели водопровод и линию электропередачи. Газа еще нет.

    На новом участке на одолженные деньги Норкузиева и ее дети на сегодняшний день смогли лишь залить фундамент.

    Феруза Норкузиева в детьми на новом участке; Ц-1
    Феруза Норкузиева в детьми на новом участке; Ц-1

    Местные СМИ в Узбекистане пересказывают, какой «словесной порке» на прошлой неделе подверг президент Шавкат Мирзиёев руководителей Кашкадарьинской, Хорезмской и Ферганской областей, и поводом для этого стали сносы домов граждан.

    Недовольство Мирзиёева вызвало то, что хокимы в этих областях, претворяя в жизнь программу президента «Обод кишлок» («Благоустроенный кишлак»), разозлили и довели людей до открытых протестов.

    Как сообщали СМИ в Узбекистане, 20 июля житель Яккабагского района Кашкадарьинской области – 56-летний предприниматель Бахриддин Исомов в ответ на попытку снести принадлежащий ему двухэтажный магазин облил бензином находившегося внутри бульдозера замхокима района Мансура Туймаева и поджег его.

    Позже, 26 июля, тысячи людей, перекрывших магистраль Ургенч – Хазарасп в Ургенчском районе Хорезмской области, протестовали против сноса домов и выплаты неравноценной компенсации.

    «Идиоты и предатели»

    Скандал и больше всего огласка вызвали ярость у президента Мирзиёева. На селекторном совещании 2 августа он потребовал, чтобы хокимы Кашкадарьинской, Хорезмской и Ферганской областей «вышли в Интернет», принесли людям извинения и признались, что они «идиоты и предатели».

    На следующий день под угрозой увольнения перед видеокамерами предстали Шухрат Ганиев и Зафар Рузиев – хокимы Ферганской и Кашкадарьинской областей соответственно, которые принесли свои извинения народу. Обращения хокимов, как указал президент, появились в Интернете на канале YouTube.

    Феруза Норкузиева, от которой в хокимиятах Джизака и Джизакской области презрительно отворачиваются, задается вопросом: неужели она должна кого-то поджигать или перекрывать трассу, чтобы добиться справедливости и извинений за снос ее собственности?

    Источник:Ц-1
    Темы: Недвижимость в Узбекистане
    Теги: Джизак сносы домов в Узбекистане Феруза Норкузиева Шавкат Мирзиеев
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