Шавкат Мирзиёев трясет и потрясает здравоохранение Узбекистана

В Узбекистане после жесткой критики президента положения в здравоохранении ушел министр, до этого начали увольнять заподозренных во взяточничестве врачей.

В Министерстве здравоохранения Узбекистана – новый начальник. Им стал ранее руководивший Комитетом по науке, образованию, культуре и спорту Законодательной палаты Олий Мажлиса Алишер Шадманов, об этом 21 февраля сообщила Газета.uz.

О причинах увольнения теперь уже прежнего министра Адхама Икрамова, занимавшего пост главы Минздрава лишь с декабря 2016 года, источники издания не рассказали.

Перестановка в Минздраве обозначила резкое недовольство работой ведомства со стороны президента страны Шавката Мирзиёева.

От вице-премьера Адхама Икрамова, занявшего пост министра здравоохранения 13 декабря 2016 года, Мирзиёев требовал начать масштабную реформу в системе здравоохранения.

В январе, выступая на расширенном заседании правительства, глава государства подверг обструкции работу правительства и Минздрава в частности.

Мирзиёев заявил, что недоволен кабинетным стилем работы высокопоставленных чиновников.

Обращаясь лично к Икрамову, он отметил дефицит медицинских кадров в сельской местности, вымогание взяток в родильных домах, неконтролируемый рост цен на импортные лекарственные средства.

Икрамов не справился?

Министерству здравоохранения поручили подготовить проект изменений и начать реформу.

Аптекам порекомендовали не завышать цены на социально значимые импортные препараты и написать номера телефонов доверия. Цены на отечественные лекарства упали на 8–44%, сообщал Минздрав.

Позже Икрамов отправился с визитом в Россию, где заключил партнерские соглашения с ведущими медицинскими учреждениями об открытии филиалов в Узбекистане.

С краткосрочными задачами, поставленными президентом, министр Икрамов скорее справился, чем нет. Однако критика медицинского обслуживания в стране усилилась.

7 февраля на селекторном совещании со специалистами здравоохранения страны, которое транслировало Узбекское телевидение, Мирзиёев потребовал от главы Минздрава под страхом увольнения покончить с вымогательством денег в родильных домах.

«Адхам Ильхамович, проведите беседы со всеми главными врачами родильных домов. Самое большое взяточничество – в роддомах. С этим надо заканчивать. Я предупреждаю: через месяц начнет работу большая система (видеонаблюдения. – Ред.) именно в роддомах и во всех медицинских учреждениях. Мы на практике применим такую технологию, что услышим и увидим всех», – сказал президент.

«Если ты не будешь снимать (коррумпированных главврачей), я к тебе тоже жесткие меры принимать буду, Адхам Ильхамович. Снимать надо!» – продолжил на повышенных тонах Мирзиёев.

Позже стало известно, что в феврале только в Ташкенте работы лишились 39 руководителей родильных домов, обвиненных во взяточничестве. Их просили написать заявления о добровольном увольнении, тех, кто артачился, запугивали возбуждением уголовных дел.

Правда, ничего об истинных причинах отставки Икрамова неизвестно. Возможно, он мало уволил?

Но ясно лишь одно: хронические медицинские «болезни» здравоохранения Узбекистана, доставшиеся Икрамову, станут головной болью нового министра Алишера Шадманова.