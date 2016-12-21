Шавкат Мирзиёев вернул в систему МВД генерала Матлюбова

Баходир Матлюбов возглавлял правоохранительные органы Узбекистана в течение семи лет при Исламе Каримове, теперь он – начальник Академии МВД.

Генерал-лейтенант Баходир Матлюбов 20 декабря был назначен начальником Академии Министерства внутренних дел Узбекистана.

64-летний Матлюбов три года назад был с почестями отправлен на пенсию по состоянию здоровья. Тогда сообщалось, что у него обострился сахарный диабет и есть проблемы со зрением.

Новый начальник Академии МВД – выходец из Самаркандской области, земляк прежнего президента Узбекистана Ислама Каримова.

С 1973 года Баходир Матлюбов поднимался по карьерной лестнице в органах внутренних дел, начиная с должности секретного агента. Возглавлял милицию в Самаркандской и Бухарской областях, дослужился до поста заместителя, а затем и министра МВД в 2006 году. Матлюбов был известен в правительстве своей преданностью Исламу Каримову.

В период его работы в органах МВД тысячи узбекистанцев были арестованы на волне борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом. Многочисленные аресты погрузили страну в состояние страха.

Скандал с убийством в семье брата

Фамилия Матлюбова может напомнить узбекистанцам о скандале, случившемся в 2009 году.

Он тогда просил Ислама Каримова об отставке – это было связано с преступлением, совершенным в семье брата Баходыра Матлюбова, бывшего начальника Яккасарайского УВД Ташкента полковника Джамшида Матлюбова.

Речь шла о смерти певицы Дильнуры Кадыржановой, обладательницы Гран-при международного конкурса «Шарк тароналари» («Мелодии Востока»).

Она была женой Джамшида Матлюбова по шариату, хотя он был в законном браке с другой женщиной. Имена его жены Рено и сына Хуршида тогда связывали со смертью певицы.

Преступление предала гласности Василя Иноятова, председатель общества прав человека Узбекистана «Эзгулик».

Вместо отставки Баходира Матлюбова и разбирательства по делу о смерти певицы в Ташкенте состоялся суд над правозащитной организацией.

В итоге по решению Шайхантохурского райсуда столицы имущество «Эзгулик» было описано, а от Васили Иноятовой потребовали опровержения.

Баходир Матлюбов покинул пост лишь спустя четыре года, в декабре 2013-го, чтобы вернуться в систему МВД в декабре 2016-го.