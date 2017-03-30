Шавкат Мирзиёев вручил паспорта граждан Узбекистана

В актовом зале Ташкентского хокимията 93 человека, являвшиеся лицами без гражданства, получили из рук президента Узбекистана новенькие паспорта.

Мероприятие, начавшееся 29 марта в 9 утра, прошло в торжественной обстановке. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравлял и жал руки гражданам, для которых много лет паспорт Узбекистана был несбыточной мечтой.

Как стать ЛБГ

Одной из счастливиц, удостоившихся рукопожатия президента, была жительница Ташкента Ольга Васильева.

По ее словам, она родилась в Казахстане, воспитывалась в детском доме. После окончания 9-го класса в 1991 году ей вместе с группой воспитанников предложили поехать работать на Ташкентский текстильный комбинат.

Васильева согласилась, уже в Ташкенте получила «красный» паспорт гражданина СССР. Но после обретения Узбекистаном независимости новый паспорт ей не дали.

Мотивировали это тем, что она «родилась в Казахстане», и дали только вид на жительство. Так она стала ЛБГ – лицом без гражданства.

Создалась парадоксальная ситуация: Васильева давно вышла замуж, у нее родился ребенок, однако она сама так и оставалась пресловутым ЛБГ.

Обращалась в ОВИР трижды

Женщина трижды подавала заявления на получение узбекского паспорта, но все безрезультатно.

Первый раз она обратилась в ОВВиГ (отдел въезда-выезда и гражданства, бывший ОВИР) Яккасарайского района Ташкента в 2009 году, но получила письменный отказ под предлогом того, что «собрала недостаточно документов».

Второй раз – в 2011 году, однако ответ овировцев был аналогичным. Третий раз попыталась в 2013-м, на этот раз на новом месте ее жительства – в Чиланзарском районе столицы.

Тогда Васильева подкрепила свое заявление стать полноправным гражданином Узбекистана всеми документами, которые только возможно. Но никакого сообщения – ни отрицательного, ни положительного – так и не получила.

Приятные новости

И вот в начале нынешнего января, спустя почти четыре года после подачи последнего заявления, ей, наконец, позвонили из Чиланзарского ОВВиГ и поздравили с получением гражданства Узбекистана.

Как рассказывает Васильева, ей также объяснили, что для получения долгожданного документа надо еще обновить анкету, принести свежие фотографии и заплатить госпошлину в 75 тысяч сумов (чуть больше 10 долларов по курсу «черного рынка»).

Женщина все это быстро сделала, после чего ей позвонили еще раз и пригласили в ОВВиГ для снятия отпечатков пальцев на биометрический паспорт.

«А 28 марта мне позвонили в последний раз и огорошили сообщением, что на следующий день в 9 утра в Ташкентском городском хокимияте мне будет вручать паспорт сам президент Узбекистана», – говорит Васильева.

«Зеленый свет» для «зеленых паспортов»

Кстати, именно благодаря президенту Мирзиёеву для многих жителей республики, по разным причинам оказавшимся в статусе ЛБГ, стало возможным получение паспортов граждан Узбекистана.

Прежний президент Ислам Каримов чувствительно относился к этому вопросу, поэтому заявления до него попросту не доходили. В итоге лица без гражданства оказались в подвешенном состоянии.

Но Шавкат Мирзиёев уже 20 декабря 2016 года подписал Указ «О приеме в гражданство Республики Узбекистан».

Формально он касался только 179 лиц без гражданства, которые в скором времени должны были вместо вида на жительство получить законные паспорта, однако, по сути, давал «зеленый свет» на получение гражданства Узбекистана.

Судя по тому, что Ольги Васильевой в этом списке нет, 179 упомянутых в Указе граждан паспорта уже получили, и, видимо, речь идет о новых партиях счастливчиков.

Президент показался «вежливым и приятным человеком»

Что касается Васильевой, то она действительно счастлива происшедшим. И тем, что, наконец, получила паспорт, и встречей с Шавкатом Мирзиёевым – согласитесь, не каждому удается пожать руку президенту страны и выслушать от него поздравления.

По словам Васильевой, президент ей показался «очень вежливым и приятным человеком».

Сколько именно человек в этот день в Ташкентском хокимияте получили паспорта, она точно не знает, вроде называлась цифра 93. Но одно ясно, что много: «на столах лежали целые пачки паспортов».