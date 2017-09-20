Шавкат Мирзиёев выступил в ООН в Нью-Йорке

Президент Узбекистана с трибуны ООН говорил о новом облике своей страны и главной региональной цели: мирная и экономически процветающая Центральная Азия.

20 сентября в 01:00 по ташкентскому времени президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев впервые выступил с речью в рамках Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке.

Глава государства за 18 минут (на выступление отводится 15 минут) рассказал о формировании нового облика Узбекистана, гибкой внешней и внутренней политике. Телеканал «Узбекистон 24» транслировал выступление Мирзиёева в прямом эфире.

Президент начал с промежуточных успехов Узбекистана, рассказав об искоренении практики принудительного труда, введении свободной конвертации валюты и отмене выездных стикеров.

Он отметил, что в стране начался процесс реабилитации экстремистов, желающих вернуться к нормальной жизни.

По его словам, благодаря этим реформам в страну возвращаются международные организации, включая Европейский банк реконструкции и развития (организация свернула свою деятельность в Узбекистане после Андижанских событий 2005 года).

Говоря о проблемах глобальной безопасности, Мирзиёев отметил омоложение рядов экстремистов. По его словам, большинство терактов совершают молодые люди в возрасте до 30 лет.

Он предложил разработать Международную конвенцию ООН о правах молодежи, целью которой будет формирование молодежной политики в условиях глобализации и развития информационно-коммуникационных технологий.

Реализация документа призвана создать заслон на пути распространения вируса идеологии насилия, заключил он.

Готов на компромиссы

Узбекистан выступает за поэтапное реформирование ООН и сохранение главенствующей роли Организации в мировой политике, сказал президент.

«…В соответствии с реалиями современного мира Совет Безопасности необходимо расширить. Поддерживаем предпринимаемые новым руководством ООН шаги по совершенствованию системы ее управления», – заявил Мирзиёев.

Лидер РУз призвал мировое сообщество обратить внимание на «старейшую, острейшую экологическую проблему современности – Аральскую катастрофу».

Он показал карту высыхающего Аральского моря со словами: «Комментарии здесь излишни».

Затем Мирзиёев предложил объединиться перед лицом всеобщей экологической трагедии и бороться с последствиями высыхания Арала под эгидой ООН.

Говоря об использовании водных ресурсов в Центральной Азии, президент РУз призвал к рационализму, учету интересов всех стран региона и особо подчеркнул, что Узбекистан готов к «разумным компромиссам» по этому вопросу.

Мирзиёев поддержал призыв президента США Дональда Трампа к содействию мирного урегулирования «афганского вопроса».

По словам главы Узбекистана, афганский народ должен самостоятельно решить свою судьбу за столом переговоров. Причем Мирзиёев отметил, что к переговорам должны привлечь все внутриполитические силы.

В заключение свой речи он напомнил главную цель проводимых в Узбекистане реформ: «Человек, его нужны и интересы!»

Мирзиёев находится в США с 18 по 20 сентября в рамках участия на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В ходе этой поездки он встретился с Генсеком ООН Антониу Гутерришем, директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард, президентом Группы Всемирного банка Джим Ён Кимом, а также с лидерами других стран, прибывшими на Генассамблею ООН.

Шавкат Мирзиёев также принял участие в узбекско-американском бизнес-форуме, где говорил с председателем Американо-Узбекской торгово-промышленной палаты Кэроллин Лэмм и руководителями крупных компаний США.