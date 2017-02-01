Шавкату Мирзиёеву пора взглянуть в зеркало

Когда президент Узбекистана разносит подчиненных за развал прежде всего инфраструктуры сел, он должен помнить: все происходило при нем в нулевые годы.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в конце января посетил несколько регионов страны с инспекцией.

Его особую критику вызвало, что неудивительно, положение в Каракалпакстане – независимой республике в составе Узбекистана, живущей в условиях экологической катастрофы, вызванной высыханием Аральского моря и отягощенной общим положением в стране – экономической стагнацией, бедностью и бесправием граждан.

Будучи в одной из школ Ходжейлийского района Каракалпакстана, президент не на шутку рассердился: он лицезрел неотапливаемые классы, отсутствие самого необходимого инвентаря для обучения детей.

В итоге несколько каракалпакских чиновников лишились должностей, именно их Мирзиёев обвинил во всех бедах школы. Но школа-то новая. Все было построено в 2000-е годы: современные здания, спортивные залы и т. д.

Именно в 2000-е годы правительство Узбекистана озаботилось строительством в стране школ, колледжей и лицеев. Новые двух- и трехэтажные здания появлялись в каждом районе, городе и поселке по всей стране.

Проекты этих учебных заведений были отличными. Предусматривалось все, включая спортзалы, мастерские, подсобные для хозяйственной части.

Энергоснабжение учитывалось. Везде были построены отопительные котлы на газе, электрические насосы качали горячую воду вверх по трубам, тепло должно было быть даже на верхних этажах.

Но вскоре по всей стране начались проблемы с газоснабжением. Примерно с середины 2000-х годов они превратились в хроническую проблему страны – просто в факт. Это время совпадает с периодом, когда Мирзиёев с 2003 года занимал пост премьер-министра Узбекистана.

В кишлаках, районных и областных центрах по всей стране начались перебои с поставками газа и электричества.

В зимнее время будни работников школ выглядели следующим образом: если газа нет, то с отопительной линии надо было слить воду, чтобы не замерзли трубы, но если газ снова давали, то надо было срочно залить их водой, правда, порой в водопроводе не было воды, и тогда школы готовились к худшему.

Одним словом, годы, когда Мирзиёев возглавлял правительство, регионы Узбекистана жили в вечной борьбе за выживание – за тепло, свет и воду. Многие в ней гибли от взрывов самодельных печей и угарного газа.

В итоге новые здания школ и колледжей, которые строились, возможно, с лучшими намерениями, пришли в наихудшее состояние.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев осведомлен об этом положении лучше, чем кто-либо, ведь он знает об истинном положении дел в стране изнутри, в отличие от своего предшественника Ислама Каримова, который по крайней мере последние десять лет своего президентства витал в облаках.

Но Мирзиёеву, как и прежде, нужно сорвать на ком-то гнев. Он действует по инерции, обманывая себя и других, что чья-то отставка заполнит газ в прохудившиеся трубы ходжейлийской школы.

Как говорится в знаменитой крыловской басне «Волк и ягненок»: «У сильного всегда бессильный виноват».

Вот и в каракалпакском Ходжейли полетели с чиновничьих мест те, кто никогда ничего не решал. Они второстепенные и третьестепенные исполнители, от которых никогда ничего не зависело.

Как расцветать школам Узбекистана, если с учащихся по сей день требуют сбор металлолома и макулатуры. Зачастую (на снимке) даже на больших улицах областных центров канализационные и водопроводные колодцы зияют страшными дырами: крышки утащили школьники на металлолом.

Что президент может требовать от преподавателей, если по его приказу, когда он возглавлял правительство, учителя были закреплены за каждым фермером в качестве контролера и погонялы.

Педагоги по всему Узбекистану постоянно участвуют в сельхозсобраниях и отвечают за пахоту, посев, полив, вегетацию, сбор урожая конкретного фермера.

В итоге, о чем печется педагог – о фермере: провел ли прополку, собрал ли урожай, сдали ли жители махалли деньги за коммунальные услуги, собрали ли дети металлолом и макулатуру, но только не об учебном процессе и лучшем образовании для детей.

Господин Мирзиёев, это же был Ваш приказ!

А может, президент хочет все исправить и на самом деле намерен превратить школу даже в таком далеком и нищем Ходжейли в место знаний и света? Тогда он начал не с того края.

Те, кто знает Мирзиёева, говорят, что у него всегда так: «шаг вперед, два назад», что он «рубит сплеча», у него все спонтанно, непродуманно, невпопад.

Но, даже имея такой нрав, Мирзиёев – теперь главный, и он должен исправить положение и в каракалпакском Ходжейли, и по всей стране.

В таком случае надо начать с признания и собственной ответственности за положение в стране.

Иначе все останется по-прежнему. А Мирзиёев, как когда-то Каримов, начнет витать в облаках, отдав страну хищникам на земле.