Швейцария будет сотрудничать с Узбекистаном по делу Гульнары

Генеральная прокуратура Швейцарии удовлетворила запрос, полученный от властей Узбекистана, о сотрудничестве в расследовании дела против Гульнары Каримовой.

Власти Узбекистана не дрогнули, когда в 2012 году в Швейцарии было возбуждено уголовное дело в отношении шести граждан РУз, включая Гульнару Каримову – старшую дочь узбекского президента, о коррупции и отмывании денег. На счетах в нескольких банках страны было арестовано более 800 млн швейцарских франков.

Спустя пять лет руководители Узбекистана, большинство из которых и в 2012 году занимали высокие государственные посты, заломив руки за головой, в роли обворованной жертвы вопиют ко всему миру и просят помощи в возвращении награбленного.

Генеральная прокуратура Швейцарии сообщает, что получила запрос из Узбекистана о взаимном расследовании дела в отношении Каримовой. И эта просьба по решению швейцарской прокуратуры была одобрена.

Но, отвечая на вопросы Ц-1, пресс-служба Генпрокуратуры Швейцарии подчеркнула, что на Каримову, как и других участников расследуемого уголовного дела, затрагивающего на сегодня 19 стран мира, распространяется презумпция невиновности.

Генеральная прокуратура Узбекистана о презумпции невиновности Каримовой и ее соратников не заикается.

Согласно обвинительному и безапелляционному сообщению Генпрокуратуры Узбекистана от 28 июля, 45-летняя женщина и еще несколько ее соратников, ни один из которых не был обременен государственной должностью, годами обворовывали Узбекистан на миллиарды долларов, узурпировав при этом некоторые госполномочия.

Сама Каримова, как следует из сообщения, в настоящее время находится под стражей. С какого времени и где именно она содержится, неизвестно даже ее адвокату в Швейцарии Грегуару Манжа (Gregoire Mangeat), сообщившему в интервью СМИ, что узнал об аресте своей подзащитной три недели назад.

Гульнара Каримова, некогда всесильная первая дочка Узбекистана, долгие годы рассматривалась как наиболее вероятный преемник отца – президента Ислама Каримова.

Но с 2012 года ее беззаботная жизнь начала рушиться как карточный домик. Спланированные сливы в зарубежные СМИ подорвали ее безопасность и испортили отношения с отцом, который в итоге отрекся от нее.

По информации Генпрокуратуры Узбекистана, первоначально домашний арест Гульнары, начавшийся в феврале 2014 года, был узаконен еще при жизни Каримова: решением суда Ташкентской области в августе 2015 года она была на пять лет ограничена в свободе.

В сентябре 2016 года Каримов умер. Пост президента Узбекистана занял премьер-министр страны Шавкат Мирзиёев.

Менее года спустя со дня смерти отца Гульнара оказывается за решеткой. О позиции ее матери Татьяны и младшей сестры Лолы в связи с ее арестом ничего неизвестно.

Из родственников Гульнары за нее болеют лишь дочь Иман, находящаяся в Узбекистане, и сын Ислам, проживающий в Лондоне. В своих редких интервью он высказывал опасения, что его мать в конечном итоге может быть убита.