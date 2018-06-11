Швейцария готова вернуть миллионы Гульнары Каримовой

Вопрос возвращения Узбекистану 800 млн швейцарских франков (810 млн долларов), замороженных в банках Швейцарии в рамках уголовного дела против старшей дочери первого президента РУз Гульнары Каримовой, практически решен.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает EADaily.

«Переговоры длятся достаточно долго. Известно, что имеются несколько претендентов на эти деньги. Если первый претендент – это правительство Узбекистана, то второй – США, третий – это кредиторы Zeromax. Минюст США утверждает, что Каримова и ее пособники совершали финансовые махинации в американских долларах, пользуясь банковской системой США, и поэтому может получить часть этих денег. Кредиторы Zeromax пока не смогли доказать следствию, что истинной владелицей этой компании являлась Каримова (хотя многочисленные партнеры Zeromax подтверждали этот факт), поэтому у них практически нет шансов получить хоть какую-то часть этих денег», – говорит источник.

В пресс-службе Швейцарской федеральной прокуратуры отказались разглашать подробности дела, заявив, что расследование все еще продолжается, и говорить о его итогах преждевременно.

Гульнара Каримова с февраля 2014 года находилась под домашним арестом. В июле 2017-го Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила, что она переведена под стражу, ей предъявлены обвинения по ряду статей, в том числе о мошенничестве и легализации преступных доходов.