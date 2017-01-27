Швейцария не хочет денег Гульнары Каримовой

Генпрокуратура Швейцарии вернет замороженные в банках страны по делу Гульнары Каримовой деньги их законному владельцу после решения суда, сообщает пресс-служба ведомства.

«Совершенно ясно, что намерение состоит в том, чтобы вернуть заблокированные активы их законному владельцу (владельцам) после того, как уголовное дело будет завершено с вынесением судебного решения», – сообщил Ц-1 глава управления по внешним связям Генеральной прокуратуры Швейцарии Андрэ Марти (André Marty).

Он также добавил: «Швейцария не имеет никакого интереса хранить заблокированные средства после того, как следствие по уголовному делу будет завершено».

Швейцария с 2012 года ведет расследование дела против шести граждан Узбекистана, включая старшую дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнару Каримову, о коррупции и отмывании денег.

В связи с этим расследованием на счетах в банках Швейцарии были заморожены более 800 млн швейцарских франков.

За минувшие со времени возбуждения уголовного дела годы, по данным Марти, к следствию были подключены еще 19 стран, среди них Швеция, Голландия, США и другие, которые также оказывают помощь в его раскрытии.

Допросили в Узбекистане

В декабре 2016 года, как сообщали ранее западные СМИ, и что подтверждает в интервью Ц-1 представитель швейцарской прокуратуры, следствие впервые получило возможность допросить в Узбекистане всех лиц, проходящих в деле в качестве подозреваемых.

Часть из них находится под арестом, некоторые под домашним арестом, сообщает Марти.

Команда из Генеральной прокуратуры Швейцарии провела в целом несколько дней в Узбекистане и среди допрошенных ими была и 44-летняя Каримова, содержащаяся почти три года под домашним арестом.

«Право быть услышанным было обеспечено, и все подозреваемые были проинформированы об основных обвинениях», – рассказывает представитель швейцарской прокуратуры.

«Генеральная прокуратура сделает все возможное, чтобы обеспечить честное расследование по принципу верховенства закона и оперативно завершить продолжающееся расследование», – добавил он.

Претендент — правительство США

Андрэ Марти отклонился от ответа на другие вопросы, касавшиеся возможности участия Каримовой и других подозреваемых в суде в Швейцарии.

А также умолчал о том, что часть замороженных средств –как минимум 550 млн долларов – требует правительство США в рамках расследования дела о даче взятки в отношении коммуникационной компании VimpelCom.

VimpelCom и две другие телекоммуникационные компании обвинялись федеральной прокуратурой США в выплате взяток в период с 2004-го по 2012 год на общую сумму 800 млн долларов Каримовой и ее ближайшим соратникам за доступ на узбекский рынок, используя при этом счета в банках Швейцарии, США и Германии.

В феврале 2016 года VimpelCom выплатил 795 млн долларов в качестве штрафа властям США и Голландии за правонарушения и махинации, в которые компания была вовлечена в Узбекистане.

И осужденный «активист»

Швейцарская прокуратура также оставила без подробного ответа перспективы получить замороженные деньги группой узбекских активистов, утверждающих, что лучшим решением было бы отдать средства «народу», то есть им.

Возглавляет эту кампанию руководитель «Ассоциации права человека в Центральной Азии» Надежда Атаева, проживающая во Франции. В 2013 году на заочном процессе в Узбекистане она вместе с другими членами своей семьи была осуждена на пять лет лишения свободы за коррупцию.

Атаева сбежала из Узбекистана в 2000 году вместе с отцом, Олимом Атаевым, возглавлявшим компанию «Уздонмахсулот» («Узхлебопродукт»), когда против них было возбуждено дело о масштабном хищении. Оказавшись в Европе, Атаева заявила о себе как о правозащитнице, ее перевоплощение стало политическим прикрытием против выдачи в Узбекистан.

В Узбекистане Атаева при отце возглавляла компанию NZI, получавшую монопольные заказы от «Уздонмахсулота» на поставки полипропиленовых мешков для мучной продукции, ее заподозрили в периодическом необоснованном завышении цен на производимую тару.

Представитель генпрокуратуры Швейцарии, взяв на заметку вопросы, касавшиеся претендентов на получение замороженных средств, утвердил, что его ведомство имеет лишь одно намерение – вернуть деньги законному владельцу после решения суда.