Суд Швейцарии утвердил решение вернуть украденные в Узбекистане деньги в страну, не оставляя их ни Гульнаре Каримовой, ни группе псевдоправозащитницы Надежды Атаевой.

Федеральный суд по уголовным делам Швейцарии принял очередное решение касательно порядка 800 млн швейцарских франков Гульнары Каримовой, замороженных с 2012 года в банках этой страны, сообщила накануне Узбекская служба радио «Свобода» («Озодлик»).

Радио получило копию решения суда, принятого 31 июля, в котором он отклонил апелляционную жалобу Гульнары Каримовой, протестовавшей против двух решений швейцарской прокуратуры.

Правоохранительный орган Швейцарии 22 мая этого года принял два ордера: первый – о конфискации денег; второй – о возвращении большей части из них (686,7 млн франков) в Узбекистан.

По мнению «Озодлика», решение, принятое швейцарским правосудием, может ускорить процесс возвращения этих денег в страну.

Апелляцию в швейцарский суд подавал адвокат Каримовой Грегуар Манжа. На протяжении последних месяцев он трижды имел возможность встречаться в Узбекистане с Гульнарой, находящейся с 2014 года под арестом (летом прошлого года она была переведена из-под домашнего ареста в заключение под стражей).

В своей жалобе адвокат Манжа писал, что прокуратура Швейцарии выдала ордеры, полагаясь на показания осужденных в Узбекистане лиц, приближенных к Каримовой, – Рустама Мадумарова и Гаяне Авакян, которые признались, что эти средства были получены преступным путем.

Но, по мнению адвоката, Мадумаров и Авакян являются заключенными, и их показания могли быть получены под принуждением.

Но федеральный суд по уголовным делам Швейцарии, как сообщает радио «Озодлик», признал ордеры прокуратуры «объективными» и достаточно обоснованными, заявив об отсутствии в них нарушений процессуальных норм.

Решение суда в Швейцарии является ударом и для кампании за деньги Каримовой, которую на протяжении четырех лет ведет узкая группа «активистов» из Узбекистана, возглавляемая проживающей во Франции Надеждой Атаевой.

Будучи осужденной в Узбекистане за коррупцию и хищения в составе организованной преступной группы, состоявшей из ее ближайших родственников, средств ГАК «Узхлебопродукта», Атаева, став правозащитницей, издала фейковый фильм и отчет об Андижанской бойне 13 мая 2005 года.

От начала до конца эти материалы состояли изо лжи, распространяемой как свидетельства жертвы Андижана, патологоанатома, за которого был выдан учитель из Коканда Умиджон Абдуназаров (благодаря фейковой истории он получил убежище во Франции. – Прим. Ц-1).

Галима Бухарбаева, главный редактор Ц-1, свидетель Андижанской бойни и автор расследования о псевдоправозащитной деятельности Надежды Атаевой, говорит, что швейцарский суд принял правильное решение.

«Суд в Швейцарии доказал свою объективность и профессионализм: украденные Гульнарой у Узбекистана деньги должны быть возвращены в страну, – говорит Бухарбаева. – Они также не должны были попасть в руки группы Атаевой, для которой ложь и глумление над жертвами Андижана – это норма, или мелочи жизни, ничего из ряда вон выходящее».