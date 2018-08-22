Сколько стоит собрать ребенка в школу в Узбекистане?

Подготовить ребенка к новому учебному году в Узбекистане можно от 55 долларов. Именно столько в стране получают учителя-пенсионеры.

В Узбекистане с начала августа было открыто около двух тысяч школьных ярмарок. В списке востребованных товаров – самые популярные учебные принадлежности. Корреспондент Ц-1 разузнал, сколько будет стоить минимальный набор в школу для учащихся в 2018 году.

Стандартный набор ученика состоит из школьной формы, рюкзака, обуви и, собственно, канцелярских принадлежностей. Для примера мы взяли набор для ученика младших классов.

Оптовые рынки против ярмарок

Большинство столичных продавцов рассказали Ц-1, что оптом покупают канцелярские товары на рынке «Солнечный» в Зангиатинском районе Ташкентской области.

Тетради, ручки, фломастеры, карандаши, альбомы для рисования, дневники, атласы здесь в среднем стоят на 10–25% дешевле, чем на школьных ярмарках. Но стоит иметь в виду, что здесь, как и везде, немало китайской продукции низкого качества. Поэтому ориентироваться на цену не всегда правильно, говорят покупатели и сами продавцы.

Родители, которые не готовы ехать за пределы кольцевой автодороги, посещают районные школьные ярмарки либо по привычке едут на оптовый рынок «Абу Сахий» («Ипподром») и соседствующий с ним базар «Бек-Барака», который считается самым бюджетным во всем Узбекистане.

«Базар находится рядом с «пятачком» междугородних таксистов. Из Джизака и Сырдарьи специально едут сюда, чтобы купить одежду и школьные принадлежности», – говорит частный извозчик.

По его словам, жители Ферганской долины отовариваются на Куйлюкском базаре, так как там находится точка таксистов, курсирующих между Ташкентом и восточной частью страны.

Детские рюкзаки на этих рынках в основном китайского производства. Они стоят 60–70 тысяч сумов (8 долларов).

«Качественный рюкзак для девочки нам обошелся в 120 тысяч сумов. Мы взяли такой, какой хотела наша дочка, – рассказала одна из покупательниц на рынке «Абу Сахий». – Дешевых китайских рюкзаков не хватает даже на сезон».

Простые 12-листовые тетради стоят 350 сумов. За общие тетради просят 3 тысячи сумов. Итого за десять простых и две общие тетради придется выложить почти 10 тысяч сумов (1,3 доллара).

Обязательное ношение школьной формы планируется вводить только с 2019–20 учебного года, поэтому рассмотрим стандартный набор одежды для детей младших классов.

Юбки детские в среднем стоят 50 тысяч сумов, блузки – от 30 тысяч, спортивные костюмы – от 80 тысяч, обувь – от 30 тысяч, кроссовки – от 50 тысяч сумов. Итого 240 тысяч сумов, или 31 доллар.

Недорогой костюм-тройка для мальчиков на рынках стоит около 100 тысяч сумов (13 долларов).

На гольфы, банты, ремни, шортики и другие аксессуары для учеников младших классов уйдет еще около 5–6 долларов.

Набор шариковых ручек и цветных карандашей обойдется от 10 тысяч сумов. За ластики, точилки, альбомы и краски для рисования, фломастеры придется отдать еще как минимум 25 тысяч. Итого 35 тысяч сумов (4,5 доллара).

Канцелярские товары:

Тетради по 12 листов – от 350 сумов

Общие тетради – от 3 тысяч сумов

Альбом для рисования – от 2,5 тысячи сумов

Краски для рисования – от 15 тысяч сумов

Пластилин – от 5 тысяч сумов

Ручка-корректор (замазка) – от 4 тысяч сумов

Клей – от 3 тысяч сумов

Набор цветной бумаги – от 3,5 тысячи сумов

Набор ручек разных цветов – от 2,5 тысячи сумов

Набор цветных карандашей – от 7 тысяч сумов

Ластик – от 900 сумов

Пенал – от 3 тысяч сумов

Дневник – от 1,5 тысячи сумов.

Не стоит забывать про покупку или аренду учебников. Цена вопроса – от 10 тысяч сумов.

Торговые центры и онлайн-покупки

Купить канцелярские товары и даже школьную форму можно в многочисленных торговых центрах и онлайн-магазинах. Цены в них порой ниже базарных.

Представитель одного из интернет-магазинов рассказал Ц-1, что в последнее время отечественный текстиль вытесняет одежду иностранного производства. Например, качественный костюм-тройка узбекского производства стоит около 20 долларов. Между тем турецкий аналог как минимум – в полтора раза дороже.

Иногда отечественный текстиль на рынках продают как турецкий, завышая цены. Поэтому, как ни парадоксально, в магазинах костюмы и рубашки стоят дешевле.

Магазины закупают продукцию напрямую у производителя, минуя посредников. По этой причине цены на тетради и ручки в магазинах иногда ниже. Например, школьный дневник отечественного производства в онлайн-магазине стоит 1,5 тысячи сумов, а на школьной ярмарке вдвое дороже.

Начался учебный год – плати деньги в школьный фонд

Несмотря на заявления руководства Министерства народного образования РУз о незаконности поборов в школах, такая практика не изжила себя. Технические новинки вроде турникетов, ремонт помещений, охрана, уборка – это малая часть того, на что собирают деньги с родителей учеников.

Сумма в фонд школы может достигать 50 тысяч сумов (6,5 доллара) в месяц. Кроме того, существует также фонд класса, рассчитанный на обустройство закрепленного за учениками кабинета. Он составляет около 25 тысяч сумов (3,2 доллара).

Но это еще не все расходы в первый месяц нового учебного года. Родительскому комитету придется раскошелиться на различные праздничные мероприятия вроде Дня учителя.

Подводим итоги

Самый бюджетный набор младшеклассника в 2018 году стоит 425 тысяч сумов, или 55 долларов. Именно столько в школах страны получают учителя пенсионного возраста, а также медсестры в поликлиниках.

В эту сумму входят необходимые школьные принадлежности, а также по одному экземпляру школьной и спортивной формы. В среднем, родители должны заплатить от 150 долларов, чтобы собрать одного ребенка в школу, и это не считая остальных поборов в бесплатном учебном заведении.

А в соседних Казахстане и Кыргызстане расценки еще выше. Так, минимальный набор школьника в Бишкеке стоит около 100 долларов, а в Алматы – 120 долларов.