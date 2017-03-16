Скрыть и замять – результат расследования смерти в сурхандарьинской милиции

Спустя два месяца после смерти предпринимателя Муродилло Омонова в милиции Сурхандарьинской области Узбекистана его семья ничего не знает о результатах следствия.

Органы внутренних дел Сурхандарьинской области Узбекистана и их руководители в Ташкенте скрывают от семьи и общественности результаты расследования смерти под арестом в милиции 32-летнего предпринимателя Муродилло Омонова.

Молодой человек и предприниматель, житель Джаркурганского района Сурхандарьинской области был задержан вечером 20 января сотрудниками районной милиции, а через два часа уже находился в морге. Мертвый.

По первой версии джаркурганской милиции, он умер от инфаркта, затем причина смерти изменилась: якобы арестант повесился на собственной куртке.

Но семья Омонова убеждена, что он умер в милиции под пытками, а его убийство было заказано конкурентами, многие годы пытавшимися выдавить их из доходного бизнеса.

При новом президенте…

Смерть под пытками в застенках узбекской милиции, ставшая обычным делом при правлении первого президента Узбекистана Ислама Каримова, прозвучала по-иному в связи с приходом к власти нового лидера – Шавката Мирзиёева, заявившего о начале перемен в стране.

Ожидалось, что новое руководство страны правильно отреагирует на происшедшее, и поначалу реакция Ташкента была именно такой.

Мать погибшего Каромат Кадырову 29 января в Ташкенте принял министр внутренних дел Узбекистана Абдусалом Азизов. Он распорядился создать совместно с Генеральной прокуратурой страны следственную бригаду и провести эксгумацию тела.

Хоть и со скрипом, но следствие началось. Эксгумация тела Омонова была проведена экспертами из Ташкента 7 февраля.

Но с тех пор семья умершего предпринимателя остается в неведении, каковы результаты следствия, что обнаружили эксперты после эксгумации, определен ли круг виновных, подтвердилось ли подозрение о насильственной смерти?..

В поисках заключения

Как рассказывает Ц-1 Кадырова, 8 марта она приехала в Ташкент из Сурхандарьинской области, чтобы получить заключение экспертов, но безуспешно.

Женщина побывала на приеме у заместителя генерального прокурора Узбекистана Мурата Азимова, который ее заверил, что прокуратура «будет контролировать эксгумацию».

А начальник Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Алишер Искандаров в субботу, 11 марта, сообщил ей, что заключение уже готово и она «может его забрать в понедельник».

Но когда Кадырова хотела прийти в назначенный день, пошел на попятную: попросил, чтобы мать погибшего привела с собой адвоката: мол, только он может получить этот документ.

Однако и во вторник, 14 марта, даже адвокату Искандаров экспертное заключение не дал, сказав, что она получит его только в Сурхандарье.

«Это они просто играют»

В тот же вторник Кадырова позвонила следователю в Сурхандарью, и тот просил ее срочно приехать, чтобы отдать злополучное заключение экспертизы.

Женщина тут же выехала в главный город Сурхандарьи – Термез, но и в среду, 15 марта, заключения не получила, так как, оказывается, его еще не доставили из Ташкента.

Причем о том, что написано в этом документе, никто не говорит ни матери, ни ее адвокату.

15 марта Кадырова была у прокурора Сурхандарьинской области Уктама Саидова, который по поводу следствия сказал: «Придет заключение экспертизы, а там посмотрим». И поддержал женщину словами: «Мы будем вам помогать».

Но Кадырова уже никому не верит. Она считает, что на деле никакого следствия не ведется, а правоохранители пока основываются на предположении, что ее сын повесился на собственной куртке в здании милиции.

«Это они просто играют», – так постоянно говорит о действии властей несчастная женщина.

«Приема нет»

Несмотря на «игры» следствия, Каромат Кадырова верит, что ей мог бы помочь президент Шавкат Мирзиёев, и поэтому очень хочет с ним встретиться, чтобы «рассказать всю правду о своем деле».

10 января Мирзиёев посетил Сурхандарьинскую область, и мать намеревалась добиться встречи с ним, но в тот день ранним утром, до приезда президента, она без объяснений была изолирована – помещена в здание Учкизилской районной милиции города Термеза, где провела почти двое суток.

После этого случая Кадырова 17 февраля вновь выехала в Ташкент. С тех пор она постоянно находится в столице, за редкими исключениями, когда на некоторое время уезжает к себе в Джаркурган, и каждый день носит заявления в Аппарат президента с просьбами о встрече с Мирзиёевым.

Вначале чиновники давали женщине туманные обещания, а теперь уже конкретно отвечают: «Приема нет». Но Кадырова не перестает надеться на лучшее.