Словил пять сазанов в Узбекистане — избиение до полусмерти и арест… 

Это мой водоем, заявил богач в Пастдаргомском районе Самаркандской области и перебил руки, ноги, ребра и голову Рустама Абдирасулова, затем искалеченного мужчину арестовали, и все это — за пять сазанов.

Житель городка Джума Пастдаргомского района Самаркандской области Узбекистана 40-летний Рустам Абдирасулов сегодня находится в заключении, в районном отделении внутренних дел.

Он был взят под стражу 3 ноября и помещен в камеру, несмотря на то, что продолжает находиться в гипсе и нуждается в серьезном лечении и реабилитации после жесточайшего избиения, которому он подвергся ночью 19 сентября.

В районе трех часов той злополучной ночи Абдирасулов вместе с товарищем Адильбеком Файзиевым действительно пришли на рыбалку в местный водоем, который, по их представлениям, являлся общенародной или государственной собственностью.

Пять сазонов

Со слов Абдирасулова, им удалось выловить всего пять сазанов, когда нагрянул якобы хозяин пруда, местный богач и авторитет, житель кишлака Карши-Абад Тулкин Джурамурадов.

Последний очень быстро собрал вокруг себя группу из дюжины человек, среди них был его сын — Умиджон Аблакулов, трое братьев — Шавкат, Хамза и Мусульман, и еще восемь человек охраны.

Они окружили Абдирасулова, известного в районе борца, работавшего тренером по каратэ и смешанным единоборствам, вооружившись черенками от лопат.

Рустам пытался решить вопрос без драки, говорил, что он заплатит за рыбу, что они выловили всего ничего, когда неожиданно получил от Тулкина Джурамурадова черенком по голове.

Удар оглушил мужчину и стал сигналом для других начать групповое избиение, которое продолжалось целый час. Избивавшие приговаривали, что их цель переломать руки-ноги жертвы, искалечить его так, чтобы он более никогда не мог самостоятельно ходить, жить прежней жизнью.

Был избит, но в меньшей степени и товарищ Рустама 22-летний Адильбек Файзиев, но поскольку группа избивавших бросила все силы на физически очень крепкого Рустама, в его случае до перелома костей не дошло.

Со слов главной жертвы Рустама, в какой-то момент он начал чувствовать, что умирает, из-за переломанных костей начался озноб, он взмолился, чтобы его прекратили бить, что он заплатит за словленных пять рыб, просил вызвать скорую помощь, отдать его родным…

Состояние жертвы было столь пугающим, что некоторые из избивавших стали говорить, что он получил свое, можно прекратить, но совершенно не сопротивляющегося мужчину, лежавшего на земле — продолжал бить черенком от лопаты оскорбленный якобы хозяин пруда Тулкин Джурамурадов.

В конце-концов, скорая помощь была вызвана, вместе с ней приехал и местный участковый милиционер. Джурамурадов никак не мог успокоиться и продолжал избивать свою жертву даже в присутствие медиков и милиции.

По данным записи Пастдаргомской районной больницы, Рустам Абдирасулов, 1985 года рождения, поступил 19 сентября в 4:55 минут утра, в 6 часов утра медицинское учреждение сообщило о пациенте с тяжелыми физическими ранениями в милицию.

Медики констатировали переломы рук и ног, нескольких ребер, черепно-мозговую травму и переломы черепа, множественные раны, ссадины и разрывы мышц и тканей. Но органы внутренних дел не спешили по горячим следам возбуждать уголовное дело, арестовывать и допрашивать участников группового избиения.

Избиения ничто, рыбы — всё

Милиция зашевелилась лишь на следующий день, когда «хозяин пруда» Тулкин Джурамурадов обратился к ним с заявлением, что его ограбили — выловили 155 рыб и нанесли ущерб на 600 млн сумов или 5000 долларов США. То есть, каждую якобы словленную рыбу Джурамурадов оценил в 780 долларов.

Родные избитого до полусмерти мужчины, шокированные поворотом дела, когда из жертвы он был превращен в главного обвиняемого, в октябре начали писать жалобы в Ташкент, в приемную президента Шавката Мирзиеева, с просьбой о помощи и справедливости.

Каково же было их удивление и разочарование, что из Ташкента пришла разнарядка об аресте пострадавшего, который в это время продолжал получать лечение и оставался в лежачем состоянии у себя дома.

3-го ноября Рустам Абдирасулов был арестован. Вслед за ним был арестован его товарищ Адильбек Файзиев. То, что оба мужчин были избиты, а один из них искалечен и до сих пор находится в гипсе, милицию не смущало, оба были взяты под стражу.

Зато главный нападавший Тулкин Джурамурадов, против которого тоже было выдвинуто обвинение, провел в заключении всего два дня и был выпущен на свободу под залог.

Почему самосуд?

Один из родственников Рустама Абдирасулова соглашается с тем, что они, возможно, нарушили закон, когда пошли ночью ловить рыбу, но имел ли право Тулкин Джурамурадов и его родные совершать самосуд, калечить и избивать до полусмерти людей?

«Ловля рыбы в неположенном месте или в частном пруду — это административное наказание, тем более, когда речь идет всего о пяти сазанах, — говорит он, — это не рыба, занесенная в Красную книгу, тем более не было тех объемов, о которых заявляет Джурамурадов».

По словам родственника, Джурамурадов должен был вызвать милицию, в присутствие понятых надо было зафиксировать факт ловли и объемы выловленной рыбы, но он обратился в органы милиции лишь на следующий день, а до этого мог сам поймать столько рыбы, сколько требуется для самого максимального наказания.

Он добавляет, что ему очень жаль арестованного Адильбека Файзиева. У парня никого нет, родители и близкие родственники работают в России, он студент, подрабатывающий работой в местной пиццерии.

«Парня чуть не убили за несколько рыб, а теперь власть ломает ему всю жизнь и будущее», — добавляет он.

Люди, выросшие в СССР, помнят из школьной программы, сказок и фильмов — истории, когда в средневековые времена и до прихода Советской власти бедняки на территории современного Узбекистана подвергались самым жестоким наказаниям и даже убийствам за покушение на собственность богачей, баев, которым принадлежало все — водоемы, пастбища, земля и леса..

Для настоящих жителей и граждан Узбекистана те истории из средневековья становятся явью и действительностью. Не верите, всмотритесь в фото искалеченных Рустама Абдирасулова и Адильбека Файзиева…

