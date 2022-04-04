Смерть предпринимателя в Таштюрьме — требование об эксгумации

Президент РУз Шавкат Мирзиёева начал свой список погибших в местах лишения свободы: доставленное из Таштюрьмы тело владельца «Бухара-Каракуль» Шоира Саноева родным не позволили ни увидеть, ни омыть…

43-летний предприниматель из Бухары Шоир Саноев, руководитель ООО «Бухара-Каракуль», скончался при неизвестных обстоятельствах во время нахождения под предварительном арестом в следственном изоляторе № 1 города Ташкента, известном в народе как Таштюрьма.

Как рассказали близкие Саноеву люди, его тело было доставлено в Бухару 6 марта и передано его родным для захоронения. При этом сопровождавшие труп сотрудники органов внутренних дел Узбекистана запретили родственникам осмотреть тело умершего, совершить полагающийся по мусульманским традициям обряд омывания.

Категоричность и жесткость сопровождавших, требовавших скорейшего захоронения, не могли не вызвать подозрения у семьи Саноева, что причиной его смерти стало насилия, возможно, он убит под пытками. Со дня его ареста прошло всего два месяца, он был задержан в Бухаре 6 января, будучи в отличной физической форме.

Необходимо расследование

Международный правозащитный «Клуб пламенных сердец», взявший дело Шоира Саноева под контроль, выступил с требованием к властям в Ташкенте о проведении эксгумации тела Саноева и назначения независимой экспертизы, которая должна выяснить истинные причины, приведшие к смерти мужчины.

«Мы требуем расследования смерти Шоира Саноева», — заявила руководитель «Клуба пламенных сердец» Мутабар Таджибаева, — мы требуем эксгумации тела, если он был убит, то виновные должны понести наказание!»

По словам правозащитницы, даже во времена первого президента Узбекистана Ислама Каримова родным позволяли увидеть тело умершего в местах лишения свободы перед захоронением, совершить обряд омывания…

Хотя каримовские времена считались самым темным периодом в истории страны: людей регулярно убивали под пытками во время ареста и заключения, политические расправы и процессы превратились в будничное явление.

Но бухарский предприниматель Шоир Саноев, отец четверых детей, был далек от политики, он не был оппозиционером, не состоял в запрещенных религиозных организациях, чтобы по каримовским лекалам подвергнуться репрессиям.

Экспоприация в Узбекистане

Он входил в число людей, которые вошли в новую группу риска, обозначившуюся при власти Шавката Мирзиёева, — это предприниматели и бизнесмены, особенно те из них, кто зарабатывал приличные деньги, но не состоял в близком родстве с верхушкой власти.

В октябре 2015 года Саноев купил известное далеко за пределами Узбекистана предприятие «Бухара-Каракуль», занимавшееся каракулеводством, производством ценного меха, до этого находившегося в собственности у предпринимателя из России некоего Игоря Братухина.

С этого времени, как рассказывал далее сам Шоир Саноев, он был вынужден регулярно выплачивать взятки различным чиновникам в Узбекистане, как в Бухаре, так и в Ташкенте.

В конце 2021 года Саноев записал видеообращение к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, в котором призывал его вмешаться в его дело, восстановить на территории республики закон, Конституцию страны.

Предприниматель ссылался на Конституцию РУз, статья 53 утверждает, говорил он, что частная собственность, наряду с другими формами собственности, неприкосновенна и защищается государством, статья 54 — что собственник по своему усмотрению распоряжается, владеет своим имуществом…

От прокуроров, до глав госкомпаний…

В видеобращении Саноев назвал имена некоторых крупних чиновников Узбекистана, обвинил их в том, что они пытаются забрать его бизнес, не дают работать, заставляют простаивать предприятие, которое зарабатывало десятки тысяч долларов.

Предприниматель указывает, что чиновники брали у него взятки, но никак не могли удовлетвориться ими, и теперь положили глаз на само ООО «Бухара-Каракуль».

Среди чиновников, вовлеченных в плачевную судьбу его предприятия Саноев называл: председателя «Узбекнефтегаза» Мехриддина Абдуллаева (именно он, как утверждал Саноев, получал от него взятки, чтобы передать другим чиновникам), первого заместителя генерального прокурора РУз Бахриддина Валиева, бывшего сотрудника СГБ Толибжона Хафизова, бухарского прокурора Джамшида Восиева.

В своем видео, упоминая некоторых из вышеназванных чиновников, Саноев дал им нелицеприятную характеристику, некоторым доставались уничижительные оценки.

Оскорбил…

В итоге мужчина был задержан по обвинению в оскорблении и клевете на должностых лиц Узбекистана. Все время следствия, которое в его случае продлилось всего два месяца, к нему не допускали ни адвокатов, ни родных.

Все время ареста родным Саноева не удалось сделать ему ни одной передачи, они переживали, как он обходится без элементарных средств гигиены, сменного белья…

Ничто это, как выяснилось, мужчине не понадобилось, и власти Узбекистана знали это с первого дня его ареста, что он более не жилец…