Смертельная авария архитектора в Зааминском районе

Зааминский район Джизакской области РУз хоронит еще одну жертву аварии, устроенной в день свадьбы друга ныне покойным молодым архитектором Уролом Маматовым.

Сегодня в кишлаке Тигирик Зааминского района Джизакской области Узбекистана предадут земле еще одну молодую девушку, пострадавшую во время аварии 21 октября.

Эта девушка стала третьей жертвой аварии, произошедшей в Тигирике, когда весь кишлак праздновал свадьбу.

Один из друзей жениха – молодой, но уже известный в районе 25-летний архитектор Урол Маматов решил присоединиться на своей машине к свадебному кортежу, хотя лишь недавно получил права и прошел обучение на вождение.

Кроме того, по словам местных жителей, все водители, включая Маматова, были нетрезвыми и решили устроить настоящие гонки на узких горных дорогах Заамина.

Маматов не справился с управлением – его машина вылетела с трассы, перевернувшись несколько раз, она с грохотом упала и взорвалась.

Одного из друзей жениха вынесло из открывшейся двери. Маматов и подруга невесты погибли на месте. А еще одна девушка попала в реанимацию. Но 24 октября не стало и ее. Продолжает бороться за жизнь парень, вылетевший из машины.

Почему эта авария будоражит жителей Зааминского района? Во-первых, это была свадьба; во-вторых, все погибшие – молодые люди; в-третьих, Урол Маматов, несмотря на его молодые годы, действительно мог называться архитектором.

За последний год с лишним в Зарбдарском районе Джизакской области, куда он отправился на работу из Заамина, появилась фабрика по переработке хлопковолокна и пошиву готовой одежды, птицефабрика, крупное овощехранилище, и во главе всех новостроек стоял Маматов.

В качестве поощрения архитектору была выделена служебная машина «Нексия-3», на которой он и разбился.