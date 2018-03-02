СНБ надзирает за всеми религиозными общинами в Узбекистане

Ахмед Шахид, спецдокладчик ООН по свободе религий, подготовил отчет по итогам визита в Узбекистан, в котором предлагает властям уйти от тотального контроля над религиозными общинами.

В марте Ахмед Шахид, специальный докладчик ООН по вопросам свободы религий и убеждений представит доклад по итогам визита в Узбекистан на 33-й сессии Совета ООН по правам человека. Эксперт от Организации Объединенных Наций приезжал в республику 2–12 октября прошлого года, и это было впервые за 15 лет.

В Узбекистане посланник ООН встречался с президентом Шавкатом Мирзиёевым, посещал религиозные общины в Ташкенте, Фергане и Нукусе, а также получил доступ к печально известной колонии «Жаслык» (Кунградский район Каракалпакстана).

В 20-страничном докладе сказано, что свою миссию Шахид охарактеризовал как не просто изучение ограничений свободы религии, но и оценку дискриминационной политики.

Тема борьбы с экстремизмом возникала почти в каждом разговоре, который спецдокладчик имел со своими собеседниками в Узбекистане.

Часто борьба с экстремизмом описывалась властями как главная задача государства и оправдывала необходимость строгого регулирования религиозной деятельности в интересах «общественной безопасности».

Даже десяти дней пребывания в стране Шахиду хватило, чтобы сделать вывод: Служба национальной безопасности (СНБ) Узбекистана открыто и тайно осуществляет надзор за всеми религиозными общинами.

Махаллинские комитеты также помогают властям следить за гражданами: в каждой местной общине имеется офицер по предупреждению преступлений, – в докладе эти люди названы полноправными агентами МВД.

По оценкам докладчика, около 17 тысяч узбекистанцев включены в превентивный реестр экстремистов, а более 15 тысяч осуждены за «религиозный экстремизм», «антиконституционную» деятельность или членство в «незаконной религиозной группе».

Сроки осужденных часто продлевались тюремной администрацией за счет мнимых нарушений режима.

Отсутствие адвокатов, альтернативного метода обжалования, медпомощи и сокращение свиданий – вот краткий перечень жалоб родственников заключенных.

Новые общины невозможно зарегистрировать

Посланник ООН обращает внимание на контроль государства над религиозной сферой: регистрация религиозных организаций намеренно усложнена, а попытки мусульманских общин открывать независимые мечети и выбирать имамов считаются вызовом безопасности.

Например, для создания центрального органа религиозной общины требуется регистрация не менее чем в восьми территориальных регионах Узбекистана.

Русская православная церковь, Католическая церковь, а также Союз баптистов Узбекистана создали такие центральные административные органы, в то время как «Свидетели Иеговы» не смогли обеспечить регистрацию даже в одном регионе.

Представители этой религиозной группы жаловались, что с сентября 2016 года по июль 2017-го 185 милицейских рейдов прерывали их религиозные собрания. В итоге 153 представителя «Свидетелей Иеговы» были осуждены за религиозную деятельность, а 148 – получили штрафы.

«Ограничения, обусловленные требованиями регистрации, оставляют религиозные общины в ловушке порочного круга нарушений закона. Чтобы зарегистрироваться, общины должны иметь определенное число верующих. Однако без права свободно делиться своей религией с другими общинам трудно увеличивать членство, поэтому почти невозможно зарегистрироваться», – говорится в докладе.

Протестантские общины пребывают под особым контролем еще и потому, что миссионерская деятельность запрещена в Узбекистане.

Дозированный ислам

Давление государства испытывают и мусульманские общины: по большому счету людям разрешено верить только в «узбекскую версию ислама».

Чиновникам запрещено носить религиозные наряды. Женщинам в Ферганской долине повсеместно предлагают заменить хиджаб на традиционный узбекский платок. В то же время ношение платка школьницами грозит включением их родителей в списки неблагонадежных.

Еще один объект для критики недочетов посланником ООН стала ограниченность исламского образования и недостаточные усилия властей по восстановлению религиозной грамотности. Так, в исламских учебных заведениях учатся около 1,6 тысячи человек, что очень мало для страны с населением в 32,14 млн человек.

В документе ООН отмечено, что с декабря 2017-го были открыты шестимесячные курсы, предлагающие изучение Корана и арабского языка. Предполагается, что на курсах пройдут обучение около 700 человек.

«Верующие должны ориентироваться в границах для практики своих религий или убеждений, или они рискуют быть обвиненными в возбуждении религиозной нетерпимости, или, что еще хуже, – отождествлять себя с распространением экстремизма», – говорится в докладе.

Верующий – значит экстремист

Один из самых интересных пунктов визита спецдокладчика ООН – посещение колонии «Жаслык». Тюремная администрация рассказала, что в «Жаслыке» содержится более 700 заключенных, которые могут практиковать веру, если она не нарушает внутренние правила.

Но увиденное экспертом говорит о другом: в самой страшной узбекской колонии не обустроено ни одной молельной комнаты, а заключенным-мусульманам разрешалось молиться, например, в постели. При этом они не должны были разбудить других заключенных.

Из позитивных изменений, произошедших за последние годы, спецдокладчик отметил открытие виртуальной приемной президента, принятие стратегического плана реформ, удаление из «списков экстремистов» 16 тысяч имен.

Подводя итоги, Ахмед Шахид рекомендует властям Узбекистана провести открытые прения по религиозным свободам и пересмотреть ряд законов и кодексов – именно открытое обсуждение, а не уголовные преследования могут стать фильтром для экстремистских идей.

Докладчик призывает сделать факультативной регистрацию религиозных организаций, снять запрет на миссионерскую деятельность, а также упразднить практику лицензирования религиозной литературы.

Что касается судьбы всех осужденных за религиозный экстремизм, то их рекомендуется немедленно освободить, реабилитировать, создав механизм возмещения и компенсации.

Показательно, что в ответе узбекских властей на доклад не признается тотальный контроль государства над религиозными организациями и сказано, что, по данным Центра изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр», более 93% населения положительно оценивают госполитику в сфере религии.