Собрать миллион подписей за Советский Союз!

Наша истинная Родина — страна трудового народа — должна быть восстановлена, это единственная возможность у простых людей в Узбекистане обрести права и будущее. Подпишись за возрождение СССР!

Галима Бухарбаева

Я сделала свой выбор и прошу всех узбекистанцев — а это десятки миллионов человек — последовать моему примеру.

Поверьте, это единственная возможность у народа нашей страны, а именно — у простых людей, тружеников, бедняков и батраков — снова стать хозяевами своей земли, фабрик и заводов, работать на себя, распоряжаться результатами своего труда, строить настоящее и будущее в своих интересах, в интересах своих детей и внуков, сохраняя свою историю, культуру и идентичность.

Я подписала иск в Верховный суд Российской Федерации, являющуюся по Конституции правопреемницей СССР, с целью признания незаконными ряд государственных актов 1991 года, приведших к развалу нашей великой Родины — Союза Советских Социалистических Республик.

Иск поддержали более 105 тысяч человек граждан СССР и их потомков. 22 апреля, в день рождения Владимира Ильича Ленина, основателя Советского Союза, самый массовый иск в истории современной России был подан в Верховный суд РФ.

Но, как сообщила менее чем через неделю российский адвокат Ольга Смирнова, представлявшая всех подписавшихся под документом людей, Верховный суд России выдал определение об отказе принять иск к рассмотрению.

В документе от 28 апреля Верховный суд РФ мотивировал свой отказ тем, что он не наделен полномочиями для оспаривания принятых в СССР решений, и что не считает, что в результате развала и ликвидации страны были нарушены права граждан.

В интервью «Белрусинфо», опубликованном на канале YouTube, адвокат Смирнова рассказала, что не согласна с решением судьи, и при разговоре с ней обосновала свою позицию, что как минимум сам Верховный суд РФ считает себя преемником Верховного суда РСФСР, иначе не готовился бы в 2023 году отмечать 100-летие со дня своего основания.

Но, как делится далее Смирнова, ей ясно одно, и об этом же говорила и принимавшая решение об отказе в рассмотрении иска судья, прежде всего страна должна принять соответствующее политическое решение.

А чтобы оно было принято, продолжает адвокат, должен сформироваться сильнейший запрос и требование снизу — от самого народа.

Незаконность разрушения СССР, предательство со стороны представителей высшего руководства страны, последовавшее разграбление всесоюзного народного хозяйства, мощи которого присваивались узкими группами людей во власти почти во всех внезапно оказавшимися «независимыми» республиках — должны стать главными темами для обсуждения граждан всего постсоветского пространства, а затем вылиться в требования о даче правовой оценки действиям, приведшим к развалу нашей страны.

В поданном иске в Верховный суд РФ звучало требование признать незаконными ряд государственных актов, которые принимались в Москве в разрез с Конституцией СССР.

1. Постановление Госсовета СССР № 13 от 14.11.1991 года, которым были упразднены министерства и другие центральные органы госуправления СССР

2. Закон от 05.09.1991 года, который установил новые органы госвласти, не соответствующие Конституции СССР.

3. Постановления Госсовета о признании независимости Латвии, Литвы и Эстонии. Их подписал Михаил Горбачев, но подобные решения мог принимать только съезд народных депутатов СССР

4. Бездействия Горбачева как должностного лица на посту президента СССР по сохранению национально-государственного устройства СССР и нарушения территориальной целостности

5. Действия по выходу республик из состава Союза. Ни одна из республик на тот момент и вплоть до сегодняшнего дня из Союза не вышла, как этого требовал Закон от 3 апреля 1990 года «О порядке решения вопросов, связанных с выходом Союзной Республики из СССР».

Адвокат Ольга Смирнова считает, что нынешний отказ Верховного суда России ни в коем случае не ставит точку в этом вопросе. Она убеждена, что и политики, и законодатели, и судьи придут к нужному решению, если на то будет запрос от значительного большинства граждан в наших республиках.

Новая цель — это собрать один миллион подписей для подачи следующего иска, но акция должна сопровождаться реальной работой по просвещению и информированию людей, что заставит их, прежде всего, поверить, что это возможно — СССР может и должен быть восстановлен.

Дорогие узбекистанцы, на протяжении 25 лет я работаю журналистом. Я освещаю события в Узбекистане, пристально наблюдаю за происходящим на всем постсоветском пространстве, а также в большом мире.

Та модель государственного устройства и та власть, которая правит сегодня в Узбекистане, уничтожает страну, так как во главе государства встала буржуазия и формирующийся финансовый капитал, которые никогда не станут работать на интересы большинства, единственная их цель — это деньги, которые они «делают» как раз на ограблении и эксплуатации простых людей.

Как результат сегодня в стране отсутствует главный принцип — принцип справедливости, нет развития, нет видения будущего, все затмевает сиюминутная нажива, еще раз нажива…

Но не подумайте, что это мораль лично президента Шавката Мирзиёева, нет, он всего лишь порождение системы, которая пришла на смену власти народа и социализма, которые были у нас в СССР.

В этом причина, почему в стране процветают лишь грабеж, коррупция и бесправие, а все остальное деградирует, но на фоне жалкой показухи для внешнего мира. В средневековье гостей развлекали женщины, в современном Узбекистане тоже женщины ублажают иноземцев, только вместо танца живота они проводят конференции и семинары на тему феминизма… Может, танцы были лучше? Честнее… да и приятнее?..

Полистайте ленту новостей на сайте Ц-1, ни один из вопросов, поднятых нами за последние месяцы, не решен.

Такого не было даже во времена Ислама Каримова, почему? — потому что после его преемник Мирзиёев подчинился западным советниками, началась приватизация, пошли многомиллионные займы, одним словом, по инструкции МВФ (Международного валютного фонда) укореняется капитализм, который не предполагает всеобщего благоденствия, а укрепление власти западного империализма и обогащения продавшейся ему «элиты».

Сегодня в Узбекистане чиновники-воры, сколотившие за годы «независимости» состояния, теперь выступают в роли «инвесторов», скупают государственную собственность, забирают землю у фермеров и дехкан.

Они и их ближайшие родственники формируются в класс буржуазии, который присвоил средства производства в частную собственность и извлекает прибыль из эксплуатации наемного труда.

Узбекистанцы, особенно старшее поколение, которые помнят себя хозяевами земли, колхозниками, кто помоложе — фермерами, сегодня при капитализме превращаются в пролетариат, то есть тех, кто может прожить, только продав кому-то свой труд.

В «Манифесте коммунистической партии», опубликованном Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом в 1848 году, говорится: «в той же степени, как развивается буржуазия, развивается и пролетариат, класс современных рабочих, которые только тогда и могут существовать, когда находят работу, а находят ее лишь до тех пор, пока их труд увеличивает капитал. Эти рабочие, вынужденные продавать себя поштучно, представляют собой такой же товар, как и всякий другой предмет торговли, а потому в равной степени подвержены всем случайностям конкуренции, всем колебаниям рынка».

Садовод Шерзод Камчибеков из Янгиюля в Ташкентской области жестоко пострадал от буржуазной власти Узбекистана, у него в интересах воров-буржуев отобрали ферму, вырубили порядка двух тысяч деревьев, которые он посадил и выращивал на протяжении многих лет.

Шерзод, сам того не ведая, сформулировал главный принцип социализма: «Земля — крестьянам», когда с болью в сердце сказал, что сегодня в Узбекистане земля стала принадлежать богачам, а бедные должны работать на них за гроши…

Другой узбекский земледелец Сухроб Абдухоликов из Папского района Наманганской области тоже обивает пороги судов, доказывая незаконность изъятия у него земли, куда были вложены годы труда нескольких поколений его семьи, — но кому до этого есть дело?

Западоцентричный мир, в котором гегемоном после развала СССР стали Соединенные Штаты Америки, не предполагает иного: власть — богатым и подлым, если ты бедный и честный — ты неудачник, это твои проблемы, или же, можешь получить кредит и расплачиваться за него 20, 30 и 40 лет, все более превращаясь под гнетом этого долга в покорного раба…

А темному мусульманскому миру тем более положено прозябать в нищете и невежестве, убеждены люди на Западе. Поверьте, это так, сама была не раз свидетелем этой их убежденности, а если не верите, то взгляните, как живут люди после «демократизации» в Ираке, Сирии, Ливии, Йемене и т.д.

Какой же выход из этого положения? Известный болгарский политик Пламен Пасков любит повторять: «выхода там же, где вход».

Как мы попали в это болото? Как вернуть наманганцу Абдухоликову свою землю, которую его деды получили бесплатно в 1956 году от советской власти?

Я считаю, что самый верный способ помочь и восстановить права Сухроба и миллионов других простых и честных узбекистанцев — это вернуть тот статус-кво, ту систему, те законы и ту власть, которая была у нас в СССР.

Наша страна была ликвидирована незаконно, и наш долг восстановить правду и справедливость в отношении нашей Родины во имя будущего каждого из нас, наших детей и внуков.

Галима Бухарбаева — лидер Движения народовластия Узбекистана «ПАХТА»

По этим ссылкам можно присоединиться к акции по сбору 1 млн подписей под иском о незаконном развале СССР. Подпишись!

1. https://rusnod.ru/aktsii-nod/2022/04/11/aktsii-nod_39296.html

2. горбсуд.рф

3. gorbsud.ru

4. https://forms.yandex.ru/u/62224190016cec663661008e/