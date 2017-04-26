Создание партии и агитация в Узбекистане – по-прежнему невозможны

Оппозиционер из Ташкента Абдулло Тоджибой-угли подал жалобы в суд на ректоров столичных вузов за запрет агитации среди студентов за его политическую партию.

Среди руководителей высших учебных заведений, нарушивших, по мнению Абдуллы Тоджибой-угли (Мирсоатов), его законные права, – Ташкентский текстильный институт и три университета: педагогический, экономический и мировых языков.

Политическая партия Тоджибой-угли называется «Свободный Узбекистан» (старое название «За честные и справедливые выборы в Узбекистане»), и зарегистрировать ее он безуспешно пытался в течение почти четырех последних лет.

Ветер перемен оппозиционера не коснулся

Со сменой власти в Узбекистане Тоджибой-угли понадеялся на то, что ветер перемен коснется и его, после чего взялся проводить агитацию для набора сторонников своей партии.

Еще в октябре 2016 года он пришел в Узбекский государственный университет мировых языков, находящийся возле Фархадского рынка в Ташкенте, и объяснил охране, что хочет встретиться с проректором, который занимается культурно-просветительской работой.

Охрана разрешила, проректор по фамилии Нурматов выслушал политическую программу оппозиционера. После чего отказал в содействии, пока «не будет какого-либо указания сверху». И в итоге попросил покинуть территорию университета.

Затем Тоджибой-угли отправился в Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности, охрана соединила его по телефону с проректором по фамилии Абдуллаев.

Но тот не повторил ошибки своего предшественника и в институт оппозиционера не пустил, попросив обратиться «в письменном виде».

Но Тоджибой-угли не отчаялся и пошел в Ташкентский государственный экономический университет.

Там оппозиционера все-таки пустили в кабинет проректора. Выслушав Тоджибой-угли, проректор предложил обратиться в письменном виде к ректору университета. На этом визит и закончился.

В феврале то же, что в октябре

Но оппозиционер не отчаялся, и в феврале 2017 года решил испытать судьбу еще раз, обратившись в Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами.

На этот раз Тоджибой-угли не стал добиваться встречи с руководством, а просто отдал в канцелярию заявление на имя ректора с просьбой разрешить оппозиционеру уведомить студентов о создании новой партии.

Кстати, Тоджибой-угли письменно обратился и к руководству двух других вузов, где был ранее – текстильный институт и экономический университет.

Экономический университет его обращение проигнорировал, а «текстильщики» и «педагоги» прислали ответы, но оба – как под копирку.

Текст ответов был примерно таков: пока не создашь инициативную группу из 50 человек, не получишь разрешения в Министерстве юстиции, а затем еще и в Министерстве высшего и среднего специального образования, у нас не появляйся.

В то же время по закону Тоджибой-угли должен только уведомить Минюст о создании инициативной группы, а разрешения других министерств и ведомств для проведения агитации по созданию новой партии не требуется.

Партия – только по разрешению «сверху»

Как считает оппозиционер, таким образом руководством вузов был нарушен и закон Узбекистана «О политических партиях», и его конституционные права.

Именно поэтому 13 апреля он подал жалобы в суды по уголовным делам на всех четырех руководителей вузов.

Один – в суд Яккасарайского района, к которому относится текстильный институт, и три – в суд Чиланзарского района, где расположены обидевшие его университеты.

«Как я могу набрать инициативную группу из 50 человек, если не буду проводить агитацию в институтах и на предприятиях?» – возмущается Тоджибой-угли.

Он считает, что законодательство о создании политических партий в Узбекистане написано таким образом, что создать новую партию под силу только какому-нибудь олигарху. И если при этом ему дадут соответствующее разрешение «сверху».