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    • Узбекистан

    Создание партии и агитация в Узбекистане – по-прежнему невозможны

    Оппозиционер из Ташкента Абдулло Тоджибой-угли подал жалобы в суд на ректоров столичных вузов за запрет агитации среди студентов за его политическую партию.

    Абдулло Тоджибой-угли намерен зарегистрировать партию "Свободный Узбекистан"; фото: Ц-1
    Абдулло Тоджибой-угли намерен зарегистрировать партию «Свободный Узбекистан»; фото: Ц-1

    Среди руководителей высших учебных заведений, нарушивших, по мнению Абдуллы Тоджибой-угли (Мирсоатов), его законные права, – Ташкентский текстильный институт и три университета: педагогический, экономический и мировых языков.

    Политическая партия Тоджибой-угли называется «Свободный Узбекистан» (старое название «За честные и справедливые выборы в Узбекистане»), и зарегистрировать ее он безуспешно пытался в течение почти четырех последних лет.

    Ветер перемен оппозиционера не коснулся

    Со сменой власти в Узбекистане Тоджибой-угли понадеялся на то, что ветер перемен коснется и его, после чего взялся проводить агитацию для набора сторонников своей партии.

    Еще в октябре 2016 года он пришел в Узбекский государственный университет мировых языков, находящийся возле Фархадского рынка в Ташкенте, и объяснил охране, что хочет встретиться с проректором, который занимается культурно-просветительской работой.

    Охрана разрешила, проректор по фамилии Нурматов выслушал политическую программу оппозиционера. После чего отказал в содействии, пока «не будет какого-либо указания сверху». И в итоге попросил покинуть территорию университета.

    Затем Тоджибой-угли отправился в Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности, охрана соединила его по телефону с проректором по фамилии Абдуллаев.

    Но тот не повторил ошибки своего предшественника и в институт оппозиционера не пустил, попросив обратиться «в письменном виде».

    Но Тоджибой-угли не отчаялся и пошел в Ташкентский государственный экономический университет.

    Там оппозиционера все-таки пустили в кабинет проректора. Выслушав Тоджибой-угли, проректор предложил обратиться в письменном виде к ректору университета. На этом визит и закончился.

    В феврале то же, что в октябре

    Но оппозиционер не отчаялся, и в феврале 2017 года решил испытать судьбу еще раз, обратившись в Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами.

    На этот раз Тоджибой-угли не стал добиваться встречи с руководством, а просто отдал в канцелярию заявление на имя ректора с просьбой разрешить оппозиционеру уведомить студентов о создании новой партии.

    Кстати, Тоджибой-угли письменно обратился и к руководству двух других вузов, где был ранее – текстильный институт и экономический университет.

    Экономический университет его обращение проигнорировал, а «текстильщики» и «педагоги» прислали ответы, но оба – как под копирку.

    Текст ответов был примерно таков: пока не создашь инициативную группу из 50 человек, не получишь разрешения в Министерстве юстиции, а затем еще и в Министерстве высшего и среднего специального образования, у нас не появляйся.

    В то же время по закону Тоджибой-угли должен только уведомить Минюст о создании инициативной группы, а разрешения других министерств и ведомств для проведения агитации по созданию новой партии не требуется.

    Партия – только по разрешению «сверху»

    Жалоба Тоджибой-угли на Ташкентский текстильный институт; фото: Ц-1
    Жалоба Тоджибой-угли на Ташкентский текстильный институт; фото: Ц-1

    Как считает оппозиционер, таким образом руководством вузов был нарушен и закон Узбекистана «О политических партиях», и его конституционные права.

    Именно поэтому 13 апреля он подал жалобы в суды по уголовным делам на всех четырех руководителей вузов.

    Один – в суд Яккасарайского района, к которому относится текстильный институт, и три – в суд Чиланзарского района, где расположены обидевшие его университеты.

    «Как я могу набрать инициативную группу из 50 человек, если не буду проводить агитацию в институтах и на предприятиях?» – возмущается Тоджибой-угли.

    Он считает, что законодательство о создании политических партий в Узбекистане написано таким образом, что создать новую партию под силу только какому-нибудь олигарху. И если при этом ему дадут соответствующее разрешение «сверху».

    Источник:Ц-1
    Темы: Права человека в Узбекистане, Реформа Узбекистана
    Теги: Абдулло Тоджибой-угли Политические партии в Узбекистане права человека Ташкент Шавкат Мирзиеев
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