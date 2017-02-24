Спецрепортаж: Как в Ташкенте горела областная прокуратура

Пожар в здании прокуратуры Ташобласти вспыхнул 23 февраля в 16.30. Пожарники были героями: в условиях нехватки воды — людей эвакуировали, со стихией справились.

По предварительным данным погибших нет, но данные уточняются. Наш корреспондент побывал на месте происшествия вместе с правозащитной группой «Бесстрашные» – Еленой Урлаевой и Малохат Эшанкуловой. Вот его рассказ.

Местные журналисты, поспешившие сообщить новость о пожаре, не сумели уточнить название здания, где произошло возгорание, поэтому определили его как «возле хозяйственного суда».

На самом деле это здание одного из трех проектных институтов, построенных на рубеже 60–70-х годов прошлого века на улице Волгоградской в Чиланзарском районе города.

Затем улица поменяла название на Чопоната, а обращенные к ней ребром институты превратились в фасады хозсуда, облпрокуратуры и земельного кадастра.

Учитывая, что здания были очень длинными, эти ведомства заняли только их часть, а в остальных – «дальних» крыльях – обосновались различные организации и арендаторы.

Пожар вспыхнул как раз со стороны дальнего крыла бывшего института, где фасадом является областная прокуратура. Примерно в 16.30 со второго этажа повалил серый дым и заполыхало пламя.

На улицу из домов с противоположной стороны высыпали любопытные. На дороге стали возникать автомобильные заторы. Но вскоре подъехала пожарная машина, но уже к 16.45 огонь и дым как будто пропали.

«Стекло лопнуло, как бомба»

Впрочем, такое впечатление создалось только со стороны улицы Чопоната. И то на несколько минут. Затем пожар неожиданно усилился, и огонь повалил с новой силой.

Правозащитница Елена Урлаева и журналистка Малохат Эшанкулова, случайно оказавшиеся в этот момент возле метро «Улугбек», поспешили к месту происшествия по подъездной дороге между зданиями облпрокуратуры и земельного кадастра.

По их словам, в этот момент только что подъехала вторая пожарная машина, а расчет первой протянул длинную лестницу на четвертый этаж.

Людей здесь столпилось множество. Молодые ребята кидали камни, чтобы разбить стекла и помочь пожарным залить комнаты водой. Но вода быстро закончилась. Средств для тушения пеной тоже не оказалось.

«А затем, как бомба, лопнуло стекло на третьем этаже, и оттуда вырвалось сильное пламя», – рассказывает Эшанкулова.

Спасение без паники и истерик

Именно в этот момент милиция перекрыла вход к месту пожара для любопытных, но многие собрались с другой стороны, за зданием кадастра, и наблюдали за происходящим через решетчатую ограду.

Отсюда тоже было хорошо видно, что, несмотря на фактическое отсутствие средств для тушения, пожарные вели себя так, как положено настоящим профессионалам.

Одни пытались протянуть брандспойт к зданию земельного кадастра, другие около 17.00 стали выводить людей по лестнице с четвертого этажа.

При этом дым на четвертом этаже усиливался, и как пожарные могли спокойно вести себя среди такого ужаса, остается только догадываться.

Впрочем, и арендаторы, среди которых было немало женщин, причем одна с грудным ребенком, спускались тоже вполне достойно – без паники и истерики.

У подножия лестницы им помогали милиционеры, передавая пострадавших сотрудникам двух карет «скорой помощи».

«Там осталась моя подруга!»

Эшанкуловой удалось переговорить с несколькими из спасенных молодых женщин. Оказалось, что они работают на текстильном производстве. Отчего возник пожар, никто из них не знал.

«Комнат с арендаторами много – может, утюг загорелся, а может, замыкание в текстильной машине», –предполагали они.

При этом одна из молодых женщин плакала, причитая: «Там осталась моя подруга!» А коллеги ее успокаивали. Потом пришел какой-то мужчина, видимо, муж, обнял ее, и женщина затихла.

Эшанкулова хотела сфотографировать спасенных женщин, но ей сделал замечание милиционер. Чтобы тот не отобрал камеру, журналистка спряталась в толпе, откуда уже делала снимки поверх чужих голов.

При этом надо отметить, что никто из пострадавших не обгорел, но многие наглотались дыма, и их отвозили в Центр экстремальной медицинской помощи (бывшую 16-ю городскую больницу).

А один из спустившихся по лестнице, на этот раз мужчина, уверенно сказал: «Спасли всех». Так что остается надеяться, что подругу текстильщицы эвакуировали другим путем.

Безумству храбрых…

Спасательная операция была завершена минут за пятнадцать. За это время, по оценке «Бесстрашных», удалось эвакуировать около 25 человек. Но трое пожарных вновь решили забраться по лестнице – возможно, опасаясь, что в огне остался еще кто-то.

Брандспойтов у них в руках не было, только маски и по два небольших баллона на спине. А с четвертого этажа, откуда только выбрались арендаторы, повалил еще более густой, почти черный дым.

Это было похоже на самоубийство, но пожарные действовали уверенно и скрылись в дыму. Однако дым продолжал сгущаться, как некая ядовитая субстанция, и пожарные дали задний ход.

Они медленно задом спускались по лестнице, и того из них, кто шагнул в огонь первым, с пожарной машины поливали струей воды.

«Горит мой кабинет»

Если журналистка Эшанкулова во время пожара, не имея возможности ничем помочь, занималась своими профессиональными обязанностями, то Урлаева развернула бурную деятельность по поводу отсутствия воды.

Она позвонила по телефону «101» и сообщила про воду, а также про необходимость предоставления дополнительных пожарных расчетов. Но туда, видимо, по этому поводу уже звонили многие, поэтому пожарные просто раздраженно повесили трубку.

Как удалось выяснить Урлаевой, больше всех от огня пострадало текстильное предприятие «Ди-Ихлос». Его руководитель по имени Диана в шоке сказала правозащитнице: «Уже полшестого, горит мой кабинет, машин до сих пор нет».

Тогда Урлаева попыталась попросить вызвать дополнительную технику у сотрудников милиции, но те предпочли удалить правозащитницу за оцепление. Как, впрочем, и всех остальных людей, собравшихся возле места пожара.

А одновременно по уже перекрытой милицией улице Чопоната приехало сразу шесть пожарных машин.

Целые лужи воды…

Около 9 часов вечера, когда стемнело, оцепление сняли. Возле пожарища были уже целые лужи воды. Пожарные расчеты к тому времени уехали, осталась только одна специализированная машина и милицейский уазик.

Из центрального входа в «арендаторское» крыло здания мужчины-арендаторы выносили свои вещи, не тронутые огнем, – какие-то цветные рулоны.

Еще иногда появлялись люди на верхних этажах – видимо, специалисты противопожарной службы выясняли, остались ли пострадавшие.

Как сообщили местные СМИ, всего в тушении пожара было задействовано 12 пожарных расчетов, из них 9 спецмашин и 3 автолестницы.