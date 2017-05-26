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    Спецрепортаж: Узбекский кишлак Баяут – без газа, воды и электричества

    В кишлаке Первый Баяут Сырдарьинской области Узбекистана нет ни газа, ни воды, ни электричества. И никто не жалуется – все привыкли к такой беспросветной жизни.

    Водонапорная башка, откуда жители Баяута берут воду; фото: Ц-1
    Водонапорная башня, откуда жители Баяута берут воду; фото: Ц-1

    Вообще-то кишлаком Баяут, или Первый Баяут, эту беспросветную местность называют только местные жители.

    Географически она находится в километре от поселка городского типа Баяут – центра Баяутского района Сырдарьинской области Узбекистана.

    Посередине канал, вокруг 17 улиц, ограниченных хлопковыми полями. То и будет кишлак Первый Баяут, который административно именуется махалля Мукими и собрал в себя, кажется, все проблемы сельской глубинки.

    Зачем в кишлаке электричество?

    Начнем с того, что в кишлаке нет электричества. Дают его на два-три часа вечером, и на столько же – утром. На этом общение с благом цивилизации заканчивается.

    Движок на бензине с его помощью можно пользоваться светом и смотреть ТВ; фото: Ц-1
    Движок на бензине с его помощью можно пользоваться светом и смотреть ТВ; фото: Ц-1

    Впрочем, не все так плохо. Те из жителей, кто посостоятельней, покупает так называемые движки, работающие на бензине.

    Мощности хватает на семь лампочек и один телевизор. Расход – один литр на пять часов работы. Накладно, конечно, зато по вечерам, если есть бензин, не так скучно.

    Да и не так обидно – перебои с электричеством случаются во многих кишлаках Баяутского района.

    Один кран на семь улиц. И тот не работает

    Более серьезный вопрос в кишлаке – питьевая вода. Он стоит здесь особо остро. Хотя бы потому, что в домах нет даже водопроводных труб.

    Как сетуют жители, прокладкой труб должен был озаботиться председатель махалли Мукими Рузабай Заманов. Но ему как-то это даже не пришло в голову.

    В кишлаке живет 2 200 человек. На каждой из 10 улиц стоит по три-четыре крана.

    А вот на другой половине махалли, отделенной каналом, крана всего два. При этом один из них находится непосредственно в замусоренном канале. Стоит подняться воде, и кран, а точнее, просто кусок шланга, тут же тонет, и его как бы нет.

    Второй кран торчит прямо из замусоренного канала; фото: Ц-1
    Кран торчит прямо из замусоренного канала; фото: Ц-1

    Так что часто больше тысячи жителей пользуются только одним краном, куда вода поступает от водонапорной башни.

    Из этого крана течет вода, если работает насос на водонапорной башне; Ц-1
    Из этого крана течет вода, если работает насос на водонапорной башне; Ц-1

    Воду пьют из …замусоренного канала

    Но и здесь не все так просто. Все опять упирается в электричество, точнее, в насос, подающий воду в эту башню. Сколько часов в день дают электроток, столько же времени и работают два водопроводных крана.

    В эти моменты возле кранов наступает настоящее столпотворение – сюда с ведрами спешат люди со всех семи улиц второй половины кишлака, и не факт, что воды хватит на всех.

    Конечно, к насосу можно было бы присоединить тот же движок на бензине и тогда с водой проблем было бы меньше, но такая мысль тоже как-то не пришла в голову председателю Заманову.

    Так что нередко люди черпают воду для питья прямо из замусоренного канала. Причем все привыкли и считают, что вода вполне чистая.

    Газовые трубы продали «налево»

    В кишлаке Баяут, в отличие от водопроводных, газовые трубы есть в каждом доме – их проложили еще в советские времена. Но зато газа нет вообще.

    В этот дом проведены газовые трубы, но их затем срезали и продали; фото: Ц-1
    В этот дом проведены газовые трубы, но газа все равно нет; фото: Ц-1

    Местные жители рассказывают, что год назад все трубы, что шли от кишлака к магистрали, демонтировали и продали в соседние кишлаки – махалли Бобо Умурзаков и Мустакиллик.

    Но ничего – люди как-то привыкли: чай кипятят на газовых баллонах, топятся углем и кизяком.

    Свет есть, но воду продают с «поливалок»

    Проблемы махалли Мукими можно перечислять до бесконечности. Взять хотя бы центральную дорогу, больше похожую на стиральную доску. Здесь осталась только часть асфальта, и, когда идут дожди, машины тонут в непролазной грязи.

    Центральная дорога в кишлаке Баяут; фото: Ц-1
    Центральная дорога в кишлаке Баяут; фото: Ц-1

    Впрочем, подобные проблемы характерны для всех махаллей, которые называют себя «кишлак Первый Баяут».

    Например, в махалле Муминабад тоже нет ни электричества, ни газа, зато на каждой улице стоит по два-три крана.

    В махалле Бобо Умурзаков есть газ, даже круглосуточно подается электричество от Сырдарьинской ГРЭС, но воды нет вообще. Ни водонапорной башни, ни одного крана.

    Воду сюда привозят на «поливалках». И продают по цене 100 литров за тысячу сумов. Вроде недорого, но сколько возни, чтобы эту воду купить и поместить в какие-то емкости.

    А в Центральной махалле осенью и зимой круглосуточно есть электричество – это в то время года, когда работает расположенный здесь хлопкозавод. Зато газа нет…

    Можно ли назвать людей баранами?

    Жителям махалли Мукими, как и жителям других кишлаков, потребовать бы от властей навести порядок.

    Но все смотрят на свои неудобства, как на некое стихийное бедствие – мол, ничего не поделаешь. И все терпят, никто никуда не жалуется.

    Наиболее смелые жители соседних кишлаков заявляют в частных разговорах, что их соседи – просто бараны. Но тоже жаловаться не торопятся.

    Потому что знают – воды, газа и электричества все равно не дадут. А неприятностей потом не оберешься.

    Жители готовятся к зиме с лета - сушат кизяки; фтото: Ц-1
    Жители готовятся к зиме с лета — сушат кизяки; фтото: Ц-1
    Источник:Ц-1
    Темы: Узбекистан
    Теги: Сырдарьинская область Узбекистан узбекистанцы
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