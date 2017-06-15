Сработает ли план Шавката Мирзиёева о реформе судебной системы?

Для изменения судебной системы страны президент Узбекистана готов даже внести поправки к Конституцию, но не ожидайте скорых перемен – говорит работник одного из районных судов Ташкента.

Анонсированные реформы президента Шавката Мирзиёева одномоментно не приведут к кардинальным изменениям в судебно-правовой системе, заявил в беседе Ц-1 работник Яккасарайского районного суда Ташкента по уголовным делам.

По его словам, о будущих изменениях в судебной системе страны все знали уже с прошлого года, когда президент впервые раскритиковал судебный корпус и обещал реформы.

«Полгода – достаточный срок, чтобы подстроиться под новую «волну». Но суды работают, как раньше: судьи внимательно рассматривают только важные дела. Административные дела решаются формально, даже без приглашения ответчика и своевременного извещения о заседании», – сказал он.

При этом судьи работают в одной упряжке со следователями и прокурорами, вынося «правильные решения».

Если говорить о духовности, на которой президент сделал акцент, необходимо начать со студенческой скамьи.

«Ни для кого не секрет, за какие суммы попадают в юридический (Ташкентский государственный юридический институт), за какие суммы «закрывают» предметы», – отметил он.

О зарплате ни слова

Кроме того, президент не сказал, какую зарплату и привилегии власти предложат судьям, чтобы стимулировать их отказ от взяток, ведь достойная оплата – один из главных средств борьбы с коррупцией (это доказано самыми передовыми странами мира).

Зарплаты судей в Узбекистане в зависимости от категории и стажа начинаются с суммы в 1,2 млн сумов (150 долларов США по курсу черного рынка).

Официальные зарплаты даже высших госработников в Узбекистане остаются смехотворными: министры во времена президента Ислама Каримова получали зарплату не более 200 долларов.

В заключение юрист прокомментировал инициативу президента о проведении выездных судов. Он считает, что данное решение будет обоснованным лишь в том случае, если «это делается для осмотра вещественных доказательств на месте», когда их затруднительно или невозможно доставить в суд. Главное – не проводить подобные заседания «по плану».

Судебная система поражена…

Президент Узбекистана Мирзиёев 13 июня на видеоселекторном совещании по оценке работы системы судебных органов устроил разнос отечественным судьям.

По его словам, судебная система поражена коррупцией, государственные служащие лишены духовности и, как следствие, безразлично относятся к чаяниям людей.

Виновником такого положения в отрасли Мирзиёев назвал Верховный суд, где ранее сменилось руководство.

Говоря о коррупции среди служителей Фемиды, президент привел статистические показатели:

«За последние годы около 50 судей привлечены к уголовной ответственности. За этот год семь судей привлекли к ответственности. Например, заместитель председателя Андижанского областного суда по хозяйственным делам Абдуллаев пойман во время получения взятки в размере 150 тысяч долларов», – заявил он.

Бюрократический произвол, а также любое вмешательство в деятельность судей необходимо прекратить, виновных ждет наказание. Суды должны превратиться в истинную «обитель справедливости», сказал Мирзиёев, поручив в месячный срок внести предложения по этому вопросу.

«Каким бы строгим наказание ни было, мы его примем, – отметил Мирзиёев. – Если кто-то думает, что несколько человек соберутся и будут заниматься только разговорами, такое больше не пройдет у нас. Будут работать по-новому, но, если и это не сработает, будут приняты более жесткие меры. Если надо – изменим Конституцию. Доведем дело до конца, пока суд в нашей стране не станет отстаивать интересы народа».

План Мирзиёева

Реформа судебно-правовой системы будет реализована в рамках Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям РУз. Для этого семь статей Конституции будут дополнены. Начнет работу Высший судейский совет РУз.

В целях укрепления диалога судей с народом президент предложил не менее одного раза в месяц проводить встречи служителей Фемиды с населением на местах, а также устраивать выездные судебные заседания, направленные на профилактику правонарушений.

Причем каждый судья будет регулярно представлять отчет о своей работе в местные Кенгаши народных депутатов.

Лучшие из лучших станут героями сюжетов на телевидении и в периодической прессе.

Для повышения квалификации и духовности судей будет открыто специализированное учебное заведение – академия правосудия. В целях прозрачности судебной системы будут введены электронное стенографирование и видео-конференц-связь.