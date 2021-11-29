СССР дал этой семье землю. Независимый Узбекистан – отобрал…

Семья Абдухоликовых из Папского района Наманганской области лишилась земли, на которой с 1956 года занималась садоводством, –хоким отдал ее на строительство в кишлаке кемпинга с мотелем…

«Земля – крестьянам!» – таково было одно из главных обещаний Советской власти, которое она исполнила и незыблемо соблюдала. Это было невиданное в мире завоевание, достижение и цель, на чем стоял великий и могучий Советский Союз.

Когда в 1956 году деды Сухроба Абдухоликова получили по распределению сельсовета около трех гектаров земли под садоводство в живописном предгорье – в кишлаке Чодак Папского района Наманганской области Узбекистана, им и в голову не пришло бежать в райком для оформления документов. Зачем, ведь земля народная, их земля!

На протяжении десятков лет Абдухоликовы ухаживали за этим участком, посадили около 150 фруктовых деревьев, обжились небольшими пристройками и домами. Все это время, взявшее начало в социалистической стране, они не думали и не предполагали, что кто-то когда-то покусится на их землю. В кишлаке все знали, и стар и млад, что сады принадлежат им, это их земля.

По словам 32-летнего Сухроба, он представляет уже третье поколение, которое выросло на этой земле, работает на ней и живет за ее счет, тут родились и уже бегают трое его детей…

Как гром среди ясного неба для семьи Абдухоликовых стало известие в 2010 году, что хоким Папского района принял решение о продаже их земли некой коммерческой компании «Орал», руководитель которой М. Махмудов решил построить на этой земле нечто, конечно же, с иностранным названием, а как же иначе, а именно – кемпинг с мотелем…

Власть не интересовало, зачем в кишлаке кемпинг и что станет с семьей Абдухоликовых?.. Предприниматель Махмудов уже в 2011 году начал крушить их пристройки и готовить территорию под свой проект.

Абдухоликовы обратились в хокимият, чтобы наконец узаконить свое владение землей. Удивительным образом, хокимият пошел им навстречу и в 2013 году выдал на руки документы, удостоверяющие право на владение этим участком, их собственность была зарегистрирована в кадастре.

Но компания «Орол» и нанятая Махмудовым строительная фирма «Тинчлик курилиш» продолжали хозяйничать на чужой земле, игнорируя истинных собственников – Абдухоликовых.

Тогда в 2018 году последние были вынуждены обратиться в суд. Их иск был рассмотрен в июле 2018-го в суде Янгикурганского района Наманганской области. После непродолжительных слушаний суд принял решение удовлетворить иск Абдухоликовых и отменить все решения хокимията Папского района.

Как рассказывает Сухроб, судья сказал ему и его родным, чтобы они обратились в Папский хокимият, который на основании судебного постановления должен был принять новое решение о возвращении земли в их законную собственность. Судья пожелал им благополучного проживания и мирного труда на своей земле.

Но сторонники кемпинга и мотеля в кишлаке не собирались сдаваться. Они подали апелляционную жалобу в Андижанский областной хозяйственный суд, но и тот в январе 2019 года также встал на сторону семьи Абдухоликовых, признав все решения хокимията незаконными.

Через год, в январе 2020 года, опять же по инициативе «бравых бизнесменов» из компаний «Орал» и «Тинчлик курилиш» состоялись новые судебные слушания, на этот раз в Верховном суде Узбекистана в Ташкенте.

И высший судебный орган страны отменил все решения предыдущих инстанций и постановил, что земля принадлежит компании «Орал», а «Тинчлик курилиш» может продолжить строительство в кишлаке зоны отдыха с иностранными названиями…

На каком основании Верховный суд РУз принимал это решение, Сухроб Абдухоликов понять не может.

Едва сдерживая эмоции, он вопрошает, почему предприниматели считают возможным создавать объекты на чужой земле, почему они не осваивают новые территории, а топчут чей-то многолетний труд, разрушают жизнь других людей?

Сухроб показывает документы, ордер, регистрацию в кадастре, свидетельствующие о том, что земля является собственностью его семьи, а значит, если хокимият и продал этот участок, то не имел на то никакого права, и почему этого не увидел Верховный суд Узбекистана?!

Наверное, ташкентские судьи увидели «другие факты», очень убедительные, что заставило их принять сторону бизнесменов, возможно, «факты» попали в их кабинет в толстом конверте…

Кроме того, не они же провозглашали лозунг «Земля – крестьянам!» – сегодня в Узбекистане происходит обратный процесс: всё народное становится собственностью толстосумов.

Сухроб Абдухоликов, наслушавшись отцов и дедов, по инерции живет понятиями и принципами советского социалистического строя, где все принадлежало народу и все было во имя народа, а труженик считался главным человеком в этой стране.

«Мы потеряли покой, будучи дома, перестали чувствовать себя дома», – делится Сухроб. Что ж, новый Узбекистан – в действии…