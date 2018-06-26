Старейшему парку в Ташкенте – 84 года!

Бывшему парку имени Тельмана, ныне Центральному парку имени Мирзо Улугбека в Ташкенте исполнилось 84 года.

24 июня 1934 года в газете «Узбекистанская правда» было напечатано приглашение для жителей города на торжественное открытие парка. Именно в этот день в Ташкенте открылся парк имени Тельмана.

Для многих жителей столицы парк стал символом их детства и юности… Многие говорят, что это парк молодости наших родителей.

В день рождения парка, 24 июня, его администрация пригласила горожан отметить эту важную дату в истории города.

Вечером ташкентцев ждала специальная программа, чтобы вернуть гостям уютную атмосферу прошлых лет. Многие горожане пришли сюда в этот вечер со своими детьми и внуками.

Парк преобразился, но в то же время остался узнаваемым. Все чисто и аккуратно.

Самое главное – остались деревья. Никуда не делось и озеро, в котором появились гуси и утки, а совсем скоро, как обещают, тут поселятся лебеди.

Учитывая сухую погоду в столице, на озере установили фонтан, бьющий струей воды на 40 метров, и еще дополнительный фонтан на другом конце озера. Как только заходишь в парк, сразу чувствуется, насколько в нем прохладнее с работающими фонтанами.

Было сохранено и старое колесо обозрения, установленное в далеком 1974 году.

И хотя этот аттракцион не отвечает современным стандартам по безопасности и поэтому не работает, его оставили как исторический объект парка.

В парке на время чемпионата мира по футболу поставили огромную панель для болельщиков, чтобы они могли бесплатно смотреть игры своих любимых команд.

На сцене выступала джаз-группа «В джазе только дедушки» под руководством братьев Сафаровых, а сама группа в этом году отметила свое 60-летие.

В конце вечера многие посетители благодарили сотрудников парка и администрацию за прекрасный вечер и за то, что на какое-то время их вернули в юность.