Стать боксером — новая мечта узбекистанских мальчишек

После выдающегося триумфа узбекистанских боксеров на Олимпиаде в Рио многие дети и подростки ринулись колотить грушу, нацелившись в чемпионы.

Мечтающих о карьере боксера не смущают синяки и усталость, а родителей – дополнительные расходы. Глаза ребят горят – они хотят быть похожими на своих кумиров.

Ц-1 выяснил, как обстоит дело с детским боксом в Узбекистане и сколько стоит вырастить чемпиона.

УзБОКСтан

Журналисты из соседнего Казахстана по итогам летних Олимпийских игр в Бразилии назвали нашу страну УзБОКСтан. Мысль коллег понятна: в активе национальной сборной Узбекистана – 13 медалей, из которых 7 завоевали боксеры.

С некоторой завистью казахстанцы говорили о том, что Узбекистан перехватил пальму первенства в Центральной Азии. Ранее главной силой в регионе были боксеры из Казахстана.

Сегодня этот вид спорта по популярности в Узбекистане уступает лишь футболу и традиционной борьбе кураш.

Новый куратор

Бокс всегда был популярен в стране, однако спортивные успехи Мухаммадкадыра Абдуллаева (золото Олимпиады в Сиднее), Руслана Чагаева (чемпион мира среди профессионалов) были, скорее, исключением.

Недавнюю популяризацию бокса в Узбекистане связывают с высокопоставленными кураторами.

Председателем Федерации бокса Узбекистана является Ачилбай Раматов, недавно назначенный первым вице-премьером Узбекистана.

По данным Ц-1, он положил конец кумовству и блату в федерации, благодаря чему в главную команду страны стали попадать исключительно по спортивному принципу. Он же обеспечил организации достойное финансирование за счет государства и частных спонсоров.

Платно или бесплатно?

В Ташкенте во всех районах действуют платные и бесплатные детско-юношеские секции по боксу. Среди бесплатных лидируют спортивные клубы «Локомотив», «Динамо», МХСК, «Ешлик», «Жар».

К последнему приписан главный тренер сборной Узбекистана по боксу Марат Курбанов.

Тренер буквально взрастил призеров Олимпиады в Рио, ведя спортсменов в юниорской, юношеской и молодежной сборной.

К легендарному боксеру мечтает попасть каждый мальчишка, который грезит боксом. Однако Курбанов занят работой со взрослыми спортсменами. Для «подмастерьев» кожаной перчатки есть детские тренеры.

Секции по боксу есть в каждом районе Ташкента. Набор, как правило, проводится с началом каждого учебного года. Детей до 13 лет тренеры обучают бесплатно.

Платные секции по боксу ничуть не уступают по популярности бесплатным. В них чаще ходят любители, целью которых является поставить удар и быть в тонусе. Стоимость месячного абонемента начинается от 60 тысяч сумов (9 долларов по теневому курсу).

«Расходы берите на себя»

Как нам объяснили в специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва Юнусабадского района, чтобы вырастить чемпиона, недостаточно таланта. Родители должны быть готовы оплачивать международные поездки ребенка.

«Конечно, федерация финансирует юниорские поездки, однако средств на всех не хватает. Поэтому родители берут эти издержки на себя. Такая система! – говорит источник, пожелавший остаться неназванным. – Часто по блату берут кого-нибудь, а талантливого боксера “отцепляют”. Родителям прямо говорят: “Берите на себя расходы”».

По его словам, из-за коррупции в спорте система детско-юношеского спорта остается уязвимой. На вопрос, сколько стоит год обучения боксу на «привилегированных условиях», он развел руками – единую сумму назвать невозможно.

Об особенностях спорта

В боксе много тонкостей, и единой формулы успеха быть не может. К примеру, в тяжелой весовой категории до 91 кг спортсмен раскрывается после 25 лет. Напротив, в более легких весах талант раскрывается в молодом возрасте.

«Конечно, если боксер выигрывает чемпионат Узбекистана, его автоматически зачисляют в физкультурный институт, и государство оказывает помощь. Другим боксерам приходится самостоятельно пробивать путь наверх», – говорит собеседник.

Многие тренеры занимаются индивидуально с учениками. Причем расценки самые разные. В среднем тренер берет пять долларов в час. Ко всему прочему деньги уходят на обмундирование, правильное питание и дополнительные тренировки в бассейне или тренажерном зале.

«Прямо скажем, занятие не из дешевых», – заключил тренер по боксу.

Месячный абонемент в бассейн или тренажерный зал в Ташкенте обходится от 100 тысяч сумов (15 долларов). Спортивная диета — еще плюс 1 млн сумов (150 долларов). Один заграничный выезд, например, в Россию потребует от 500 долларов.