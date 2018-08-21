Стрелочник из Сурхандарьи вместе с детьми бомжует в Ташкенте

Безногий инвалид из Сурхандарьинской области встретил Курбан-Байрам на улице в Ташкенте: дожидаясь в столице автомобиля от «Железной дороги», он остался без средств.

Шоназар Ядгоров в ожидании положенного ему по инвалидности автомобиля от управления «Железных дорог Узбекистана», встретил с семьей праздник Курбан-байрам в Ташкенте у памятника Тарасу Шевченко.

Это место давно используется в городе в качестве мусорки и общественного туалета.

Правда, по словам инвалида, увидев, что возле памятника ночуют маленькие девочки, граждане, забежавшие за памятник по естественной надобности, смущаются и уходят прочь.

К столь плачевному положению инвалида, который раньше работал стрелочником и в 18 лет лишился ног, отрезанных поездом, привела его принципиальность.

Начиная с февраля 2018 года, «Железная дорога» размещала его бесплатно в ведомственной гостинице «Локомотив».

А в начале июня, когда Ядгоров вновь приехал в Ташкент, то задержался в «Локомотиве» уже почти на три месяца.

20 июля на собрании, где присутствовали даже имам и психолог, инвалиду однозначно сказали, что машину он не получит, а 31 июля отправили за счет «Железной дороги» на такси в родной город Денау в Сурхандарьинской области.

То, что Ядгоров с женой и детьми вновь оказался в Ташкенте, можно отнести лишь к его принципиальности.

По этой же причине 13 августа инвалид принял участие в пикете возле Генпрокуратуры в Ташкенте, где его поколотила милиция, а он разбил рацию служителям правопорядка.

Но Шоназар не успокоился и за эти дни побывал еще в нескольких инстанциях.

По словам инвалида, его никто толком не хочет слушать и тем более – решать его проблемы.

Пожилой человек с супругой и двумя маленькими девочками ночует в столице почти на помойке, но никому до этого нет дела…