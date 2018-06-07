Суд в Стокгольме сегодня вынесет приговор за терроризм Рахмату Акилову

Окружной суд шведской столицы сегодня вынесет приговор узбекистанцу Рахмату Акилову, обвиняемому в смертельном наезде на людей в апреле 2017 года в центре Стокгольма.

Тогда грузовик, которым управлял 40-летний иммигрант, прибывший в Швецию из Узбекистана в 2014 году в поисках политического убежища, врезался в толпу людей на улице Дроттнинггатан. Пять человек погибли и 15 пострадали.

Акилов признал, что совершил теракт, вдохновившись идеологией ИГИЛ. Судебно-психологическая экспертиза не нашла у узбекистанца никаких отклонений.

Обвинение запросило для него пожизненное заключение с последующей депортацией в Узбекистан и пожизненным запретом на въезд в Швецию. В этой скандинавской стране пожизненное заключение может ограничиваться определенным сроком, но не менее десяти лет.