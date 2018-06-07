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    Суд в Стокгольме сегодня вынесет приговор за терроризм Рахмату Акилову

    Окружной суд шведской столицы сегодня вынесет приговор узбекистанцу Рахмату Акилову, обвиняемому в смертельном наезде на людей в апреле 2017 года в центре Стокгольма.

    Рахмата Акилова доставили в суд; фото: Expressen
    Рахмата Акилова доставили в суд; фото: Expressen

    Тогда грузовик, которым управлял 40-летний иммигрант, прибывший в Швецию из Узбекистана в 2014 году в поисках политического убежища, врезался в толпу людей на улице Дроттнинггатан. Пять человек погибли и 15 пострадали.

    Акилов признал, что совершил теракт, вдохновившись идеологией ИГИЛ. Судебно-психологическая экспертиза не нашла у узбекистанца никаких отклонений.

    Обвинение запросило для него пожизненное заключение с последующей депортацией в Узбекистан и пожизненным запретом на въезд в Швецию. В этой скандинавской стране пожизненное заключение может ограничиваться определенным сроком, но не менее десяти лет.

    Источник:Ц-1
    Темы: ИГИЛ и Центральная Азия, Терроризм, Узбекистанцы за границей
    Теги: Акилов вердикт теракт в Стокгольме
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