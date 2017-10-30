Суд в Ташкенте приговорил Ислома Туляганова к шести годам

Мирабадский районный суд Ташкента осудил на шесть лет лишения свободы 18-летнего Ислома Туляганова, признав виновным в избиении до смерти Джасура Ибрагимова.

Судья Матчонбой Матчонов признал Ислома Туляганова виновным в совершении преступления по статье 104 часть 3 Уголовного кодекса Узбекистана – «Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего».

Осужденный будет отбывать шестилетний срок в колонии общего режима.

Как отметил судья, приговор вынесен с учетом того, что Туляганов не достиг совершеннолетия в момент преступления и получил положительную характеристику с места учебы.

И погибший, и осужденный – оба были студентами медицинского колледжа имени Боровского в Ташкенте.

В соответствии с законом…

По словам судьи, предварительное следствие было проведено строго в соответствии с действующим законодательством, с чем изначально были не согласны представители потерпевшей стороны.

Кроме того, суд пришел к выводу, что в драке принимали участие только двое: Ислом Туляганов и погибший Джасур Ибрагимов.

Матчонов заявил, что в действиях свидетелей не было признаков недонесения.

Обе стороны выразили недовольство решением суда. Приговор может быть обжалован в течение десяти дней.

17-летний Джасур Ибрагимов был избит 3 мая. 1 июня от полученных во время драки ранений он скончался.

С момента инцидента избитый юноша и его родные утверждали, что его избивали шестеро человек – все учащиеся медколледжа.

Медики ташкентских клиник, где Джасур проходил лечение и перенес пять операций, поддерживали мнение, что причиненные ему ранения, включавшие разрывы внутренних органов, не мог нанести один человек.

Но на скамье подсудимых оказался только Ислом. Все остальные молодые люди выступали в качестве свидетелей.