Суд в Ташкенте утвердил решение ОВИРа об отказе в выездной визе

Парикмахерша из Ташкента Зарнигор Алимбекова проиграла иск против Республиканского ОВИРа, пять лет отказывавшего ей в праве на выезд из страны.

Решение Ташгорсуда стало неожиданностью для 23-летней парикмахерши из Ташкента Зарнигор Алимбековой.

На последнем заседании, состоявшемся 10 мая, судья признал законными действия Республиканского управления миграции и оформления гражданства, именуемого по старинке в народе ОВИРом.

Более того, Алимбекову обязали оплатить судебные издержки в размере 155 тысяч сумов, или 20 долларов США.

Решение суда было принято после того, как инспектор по особо важным делам ОВИРа Джурабек Аликулов предъявил суду некий секретный документ, согласно которому Зарнигор отказано в выезде за границу.

Ранее ОВИР дал девушке справку, что ей отказано в выездной по причине нарушения пункта «з» – «Порядка выезда за границу и въезда на территорию Узбекистана граждан Республики Узбекистан», что означает недостойное поведение за границей.

Но Зарнигор настаивала, что никогда в своей жизни не была за границей, и это подтверждала ее мать, журналистка Малохат Эшанкулова.

Что за документ показал суду инспектор – остается тайной: заседание в тот день прошло в закрытом режиме.

Ознакомившись с делом, помощник прокурора Чиланзарского района Алишер Хасанов сказал Алимбековой: «Правильно, что не дали визу».

Не хочет раскрывать тайну, что же было в предъявленном документе, и Малохат Эшанкулова, говоря, что она дала в суде подписку о неразглашении.

Тем не менее, по мнению Зарнигор и ее матери, решение суда является антиконституционным, так как Основной закон Республики Узбекистан утверждает, что все его граждане свободны и имеют право на свободное передвижение.

Кстати, на первом заседании суда, начавшемся в апреле, представитель ОВИРа предлагал Зарнигор и ее матери сделку: снова подать документы на выездную визу, заверяя, что в этот раз прошение будет рассмотрено положительно.

Женщины отказались от сделки. Малохат заявила, что больше не хочет платить пошлины за визу.