Суд заочно арестовал узбекистанца, обвиняемого в организации теракта в Петербурге

Басманный суд Москвы заочно арестовал уроженца Узбекистана Бобиржона Махбубова. По данным следствия, он был одним из организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга в 2017 году.

Судья Елена Ленская удовлетворила ходатайство следствия о заочном аресте Махбубова, который, предположительно, находится за пределами России.

Срок ареста установлен на два месяца с момента экстрадиции узбекистанца в Россию либо с момента задержания на территории страны, пишет РИА «Новости».

Махбубов обвиняется в организации теракта, хранении и изготовлении взрывчатки – всего по 12 преступлениям.

Ранее суд заочно арестовал второго предполагаемого организатора взрыва в петербургском метро Сирожиддина Мухтарова. Уроженец Ошской области считается главарем террористической группировки «Джамаат Таухид валь-Джихад».

Теракт днем 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт–2» устроил смертник Акбаржон Джалилов. Погибли 15 человек, еще 112 получили ранения. Еще один взрыв на станции «Площадь Восстания» удалось предотвратить.