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    Супруга и дочери Талиба Якубова – о его возвращении в Узбекистан

    Супруга Талиба Якубова Турсуной и три дочери плакали в аэропорту Ташкента и благодарили всех, кто способствовал его возвращению, включая президента РУз.

    Турсунай Якубова — супругу Талиба Якубова — ждет его в аэропорту Ташкента; Ц-1

    Встреча Талиба Якубова в аэропорту Ташкента стала семейным событием. Его встречали супруга Турсуной, три дочери – Дильноза, Озода и Наргиза, зятья и внуки.

    Появление Талиба-ака, которого из зала прилетов вывез на инвалидной коляске работник аэропорта Ташкента, вызвало слезы у всех его родных.

    В коляске сидел маленький старый человек, прижимавший к себе портфель, на его лице читались усталость и счастье…

    До его появления дочери и супруга Якубова говорили в интервью Ц-1, что бесконечно рады тому, что этот день наступил.

    Младшая дочь Наргиза выразила благодарность президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву за разрешение ее отцу вернуться домой.

    «Мы все рады, что отец увидит перемены, происходящие в стране, – сказала она. – Я также хочу поблагодарить все международные организации, поддержавшие отца в трудные годы за границей».

    78-летний Талиб Якубов, которого с полным основанием можно назвать родоначальником правозащитного движения Узбекистана, в 2007 году был вынужден покинуть страну и просить убежище во Франции.

    Его возвращение в Узбекистан стало первым для политэмигрантов – всех, кто до него пытался вернуться в страну, власти депортировали сразу же после прибытия в аэропорт Ташкента.

    Источник:Ц-1
    Темы: Возвращение диссидентов в Узбекистан, Возвращение диссидентов Узбекистана, Права человека в Узбекистане
    Теги: права человека в Узбекистане Талиб Якубов Узбекистан
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