Сурат Икрамов: Похвала комиссара ООН Узбекистану заслужена

Руководитель ИГНПУ Сурат Икрамов высоко оценил визит в Узбекистан верховного комиссара ООН по правам человека и его послание президенту Шавкату Мирзиёеву.

«Я считаю это послание очень своевременным, написанным простым и ясным языком», – говорит по этому поводу руководитель ИГНПУ (Инициативная группы независимых правозащитников Узбекистана).

В письме верховного комиссара ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейна, опубликованном МИД РУз 31 мая, в частности говорится:

«Хотел бы поблагодарить Вас за Вашу личную приверженность и усилия по продвижению прав человека в Узбекистане, в частности принятию Стратегии действий на 2017–2021 годы, осуществлению судебно-правовых реформ, а также отмене процедуры выездных виз».

Икрамов, анализируя эти слова, а также дальнейший текст, где говорится о признательности и благодарности в адрес Шавката Мирзиёева, далек от мысли, что верховный комиссар переоценил деятельность нынешнего президента.

«Верховный комиссар по правам человека регулярно получает отчеты правозащитников, в том числе и отчеты ИГНПУ, и прекрасно знает, что происходит в Узбекистане», – утверждает Икрамов.

В то же время сам факт того, что такого высокопоставленного чиновника ООН впервые за 12 лет пустили в Узбекистан, говорит о многом.

«Зейд Раад аль-Хусейн и Шавкат Мирзиёев во время встречи 90 минут говорили тет-а-тет не просто так», – считает руководитель ИГНПУ.

По его мнению, речь во время этого разговора могла идти только о правах человека, и раз верховный комиссар ООН прислал президенту Узбекистана столь восторженное послание, то, значит, они оба нашли полное взаимопонимание.

«Так что остается надеяться, что слова Мирзиёева не разойдутся с делом, и он будет и дальше осуществлять свои программы по демократизации общества», – говорит Икрамов.

«Надо исправить всё худшее»

Иное дело, что президенту на пути к искоренению беззакония в Узбекистане предстоит нелегкий путь.

Как считает Икрамов, для этого в стране надо исправить в лучшую сторону всё худшее, что было сделано бывшим президентом Исламом Каримовым. И это будет не так просто.

«Я внимательно наблюдаю за последними судебными процессами и пришел к выводу, что представители судебно-правовой системы практически саботируют реформы президента Мирзиёева», – заявляет лидер ИГНПУ.

В то же время, как отметил Икрамов, еще несколько месяцев назад президент в одном из своих выступлений заявлял, что судьи и прокуроры должны рассматривать дела «серьезно и грамотно, не создавая препятствий для адвокатов и правозащитников».

При этом Мирзиёев спрашивал представителей судебно-правовой системы, почему нет оправдательных приговоров, если вина человека не доказана, и грозил наказаниями за нарушения УПК – Уголовно-процессуального кодекса.

«Действительно, раньше у судей было негласное указание о том, чтобы запретить вынесение оправдательных приговоров, – говорит Икрамов. – Но, несмотря на прямое указание президента, оправдательных приговоров в Узбекистане по-прежнему нет».

«Незаконные аресты и задержания продолжаются»

В качестве примеров нарушений закона руководитель ИГНПУ приводит суды над лицами, обвиняемыми в религиозном экстремизме.

По словам Икрамова, широко применяются незаконные аресты и задержания, людей пытают, суды идут в закрытом режиме.

А если следствие вела СНБ, то, как правило, проводятся военные суды, на которые родственникам подсудимых вход запрещен, то есть у них нет никакой информации о том, как проходит судебное заседание.

При этом государственных адвокатов заставляют давать подписку о неразглашении, а адвокатов, взятых по найму, ни к суду, ни к следствию не допускают. И копии приговоров судов на руки родственникам не дают.

«Вполне возможно, что подсудимые виноваты, но родственники обязаны знать, за что именно их судят, и какой приговор в итоге вынесен!» – возмущается руководитель ИНГПУ.

Но есть и маленькие победы

Но, как он отмечает, в судебно-правовой системе есть и некоторые положительные сдвиги.

Наглядное свидетельство – судебный процесс по делу 12 «религиозных экстремистов», который шел в Ташгорсуде по уголовным делам с 27 февраля по 26 мая.

Правозащитников допустили на судебные заседания, и в результате их сообщений о нарушениях был снят не только председательствующий судья, но и лишен своей должности сам председатель Ташгорсуда.

И если прокурор вначале просил всем подсудимым по 12 лет лишения свободы, то в итоге они получили более мягкое наказание – от пяти до шести лет колонии.

Икрамов считает победу правозащитников «половинчатой», но отмечает ее как некий положительный сдвиг и определенную заслугу президента Мирзиёева.

Руководитель ИГНПУ выражает надежду, что президент Узбекистана и верховный комиссар ООН не разочаруются друг в друге в будущем.

Зейд Раад аль-Хусейн посетил Узбекистан с официальным визитом 10–12 мая. Кроме встречи с президентом Узбекистана он также провел ряд переговоров с руководителями государственных органов и представителями гражданского общества.