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    Сурхандарьинский инвалид все еще борется за возвращение машины

    Автоинспекция Денау в Сурхандарье продолжает удерживать машину Шоназара Ядгорова, полученную после полугода протестов в Ташкенте от «Железной дороги» Узбекистана.

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    Шоназар Ядгоров у машины с супругой и детьми; фото: Малохат Эшанкулова

    Бывший стрелочник из Сурхандарьинской области Узбекистана находит себя персонажем театра абсурда, достойного Кафки.

    Без единого основания автоинспекция города Денау в Сурхандарье с 31 августа удерживает его новую машину «Нексия-3», которую он в третьей декаде этого же месяца получил в Ташкенте от управления «Узбекистанская железная дорога» («УЖД») в качестве компенсации за потерю здоровья.

    В 18-летнем возрасте Ядгоров стал инвалидом, работая стрелочником на железной дороге, – поезд перерезал ему обе ноги. «Железная дорога» уже выделяла Шоназару машину, это было 20 лет назад, но теперь автомобиль пришел в негодность и уже не подлежал никакому ремонту.

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    Шоназар Ядгоров на пикете в Ташкенте 13 августа 2018 года с дочками; фото: Ц-1

    Как рассказывает Ц-1 Шоназар, в тот день он ехал на новой машине с племянником Фахриддином по дороге в Денау. Они как раз закончили оформление «Нексии-3», что стоило им 2,6 млн сумов (более 300 долларов США).

    Вдруг их остановил гаишник и потребовал освободить машину. Ядгоров стал отказываться, требовал составить протокол, но инспектор силой вытащил инвалида из автомобиля. После чего машину отвезли на штрафную площадку, а инвалида – в больницу: с ним случился гипертонический криз.

    Куда ни жалуйся – всё без толку

    Находясь в больнице Денау, куда Шоназар попал с высоким давлением и обострением сахарного диабета, он каждую минуту думал о своей заветной машине и пытался узнать о ее судьбе.

    Пройдя курс лечения, Ядгоров обратился в виртуальную приемную президента Узбекистана и пожаловался в районную прокуратуру. Но в прокуратуре мер не приняли, а в виртуальной приемной посоветовали обратиться в Народную приемную президента, недавно открытую в Денау, но там тоже ничем не помогли.

    Отчаявшись, инвалид звонил на телефон доверия МВД в Ташкенте, однако тоже безрезультатно. Инвалид сам пытался разобраться с гаишниками, те не отрицали, что машина находится на штрафной стоянке за городом, но потребовали за ее возвращение большую сумму.

    Сквозь к тернии – к чудо-машине

    Шоназар Ядгоров проездил на новой машине «Нексия-3», полученной 26 августа от управления «Узбекистон темир йуллари», всего пять дней.

    Чтобы добиться автомобиля, он с февраля 2018 года проводил пикеты у здания управления «УЖД» в Ташкенте. А в августе вообще начал жить на улице столицы с супругой и двумя маленькими дочками.

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    Шоназар Ядгоров с супругой и детьми живет на улице Ташкента; фото: Ц-1

    За минувшее с февраля время железнодорожники Узбекистана не раз пытались внять проблемам бывшего стрелочника.

    Помимо автомобиля на средства компании в дом инвалида провели газ, для чего было проложено 400 метров труб, а на кухне – установлена современная газовая плита. В самом доме был произведен косметический ремонт.

    Источник:Ц-1
    Темы: Права человека в Узбекистане
    Теги: права человека в Узбекистане Сурхандарьинская область Шоназар Ядгоров
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