«Свидетели Иеговы» — разгул секты в Узбекистане…

Религиозная секта «Свидетели Иеговы», получившая вольницу в Узбекистане при власти Шавката Мирзиёева, развернула во всю ширь свои сети, перемалывая жизни простых узбекистанцев.

Члены секты «Свидетели Иеговы» — прилипчивы и навязчивы. Тиражируя с момента своего создания в 1881 году идею о приближающемся Армагедоне — конце света, они обещают спасение только тем, что примкнул к их организации.

Но спасение, само собой понятно, не бесплатное. Как и полагается всему, что зародилось в капиталистических Соединенных Штатах Америки, за все нужно платить, а лучше — деньги вперед.

В ожидании чудесного спасения адепты «Свидетелей Иеговы» должны отказаться от всех радостей жизни (секта со всей скаредностью не терпит лишних расходов своей паствы), делиться частью заработка, а в конечном итоге — переписать все свое имущество в пользу организации, ведь оно все равно не понадобится, скоро конец света…

Во времена первого президента Узбекистана Ислама Каримова, руководившего страной с 1989-го до смерти в 2016 году, любая религиозная деятельность, выходящая за рамки официально разрешенных религий, была строго под запретом. Попытки прозелитизма, обращения людей в другую веру, карались годами заключения.

Секты выползли из-под подполья…

Под началом же второго президента Шавката Мирзиёева в стране начали происходить послабления в религиозной сфере. Прежде всего, на свободу вышли тысячи узников, осужденных при Каримове за членство в незаконных исламских организациях, за экстремизм.

В стране перестали запрещать ношение женщинами и девушками хиджаба, и сегодня, лишь бросив беглый взгляд в Ташкенте, можно увидеть огромное количество исламских одеяний на турецкий и арабский манер, и почти никогда в своей национальной узбекской одежде.

Но местные активисты говорят, что, покопавшись глубже, можно увидеть кое-что пострашнее, что на самом деле творят и уже натворили в стране почувствовавшие раздолье религиозные секты.

Правозащитный Альянс Узбекистана (ПАУ) во главе с известной правозащитницей Еленой Урлаевой трубит о разгулье «Свидетелей Иеговы». Эта секта глубоко проникла в узбекское общество, говорит Урлаева, и уже начала свою разрушительную деятельность.

«Рушатся семьи, люди теряют нажитое имущество, не могут вернуть своих близких, — рассказывает Елена, — и обратиться за помощью некуда».

Когда жена сектантка

Одним из жертв секты стал житель Ташкента Мирсаид Хайдаралиев.

В настоящее время мужчина ждет рассмотрения своего иска в суде Учтепинского района Ташкента, но надежд на справедливое решение мало.

По неизвестной причине судья Нигора Мирзокаримова провела уже два слушания в отсутствие самого истца, и они оба были продолжительностью не более четырех минут.

Мирсаид Хайдаралиев рассказывает, что его бывшая супруга Нигора Хайдаралиева, в девичестве Хакулова, вступила в секту «Свидетели Иеговы», хотя раньше считала себя мусульманкой.

С момента вхождения в секту Нигора изменилась. Она постоянно вела пропаганду и агитацию среди родственников, пытаясь и их превратить в адептов «Свидетелей Иеговы», по телефону и в соцсетях искала и уговаривала вступить в секту других людей.

На этой почве в семье разгорались конфликты, в 2021 году Мирсаид решил с ней развестись.

Деньги давай, деньги!

Но в 2022 году Нигора появилась и сообщила Мирсаиду, что родила ребенка, что отцом является именно он и потому должен платить алименты.

Мирсаид Хайдаралиев убежден, что не мог быть отцом ребенка, так как не жил с ней более года. Но женщина настаивает на материальной помощи.

Для установления отцовства и решения данного вопроса Мирсаид обратился в суд, но Учтепинский районный суд Ташкента не спешит помочь гражданину разобраться в этом вопросе и оградить его от вымогательств со стороны фанатиков из «Свидетелей Иеговы».

Нигора Хайдаралиева в свою очередь тоже подала иск в суд для взыскания алиментов с бывшего мужа до исполнения ребенком трехлетнего возраста.

Елена Урлаева рассказывает, что слушания в суде прошли дважды, и каждый раз судья Нигора Мирзокаримова демонстировала пренебрежение интересами Мирсаида.

На чьей стороне узбекский суд?

5 апреля судья даже не дождалась приезда Мирсаида и провела заседание в течение четырех минут, хотя была оповещена, что истец опаздывает, так как был неожиданно вызван в городской суд.

«Когда мы начали требовать пояснения суда, почему суд прошёл за четыре минуты и без нашего участия, — рассказывает Елена, — был вызван наряд национальной гвардии якобы за нарушение нами общественного порядка».

Проживающая во Франции правозащитница Мутабар Таджибаева, президент «Клуба пламенных сердец» считает, что при власти в Узбекистане Шавката Мирзиёева в стране началась анархия — государственная власть и законы более не действуют на территории республики.

Как итог, религиозные секты, оставшиеся без государственного надзора, почувствовали свою безнаказанность.

Они уже запустили по всей республике разгул бесовщины, который перемалывает семьи, меняет людей, превращая их в отступников и фанатиков, что ждет страну, потерявшую контроль над духовной и религиозной жизнью общества? — А кого это в сегодняшнем Узбекистане волнует?