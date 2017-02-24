Свидетели пожара в Ташкенте: детей бросали из окон

По информации Управления пожарной безопасности ГУВД Ташкента, накануне во время пожара в городе от отравления угарным газом пострадало 14 человек. Всего эвакуировано 70 человек.

23 февраля в административном здании Чиланзарского района Ташкента произошел пожар, который спасатели и пожарные оперативно потушили, смертельных жертв удалось избежать. Очевидцы рассказывают Ц-1, как это было.

Обошлось без жертв

Возгорание произошло в 16.45 в пятиэтажном административном здании по улице Чопонота. Силами городских служб МЧС и пожарной безопасности ГУВД пожар был локализован. Жертв нет, ведется расследование причин возгорания, сообщает МЧС.

По информации Управления пожарной безопасности ГУВД Ташкента, пострадало 14 человек. Пострадавшие госпитализированы в Республиканский центр экстренной медицинской помощи (неотложка). Большинство пострадавших отравились угарным газом. Всего силами противопожарных служб МЧС и ГУВД было эвакуировано 70 человек.

Сообщается, что в пятиэтажном доме находились офисы компаний Hamza Collection, «ДИ-Ихлос», Проектного института лесного хозяйства. В восточном крыле здания располагалась прокуратура Ташкентской области.

Масштаб пожара был настолько большим, что местные СМИ накануне поспешили предположить, что будут многочисленные жертвы. После таких сообщений в социальных сетях началась паника.

Пожарные спасали, очевидцы паниковали

Очевидцы подпитывали пользователей страхом с места происшествия. Сообщалось, что горит жилой дом, на месте событий дежурят бригады «скорой помощи».

Пожарные эвакуируют людей с верхних этажей, и в горящем здании якобы остаются жильцы. Позже появились сообщения, что горит областная прокуратура, хозяйственный суд и производственные цеха, расположенные в одном здании.

Зеваки с досадой отмечали, что пожарные не начинают тушить объятое пламенем здание.

«Все были шокированы и не понимали, почему огонь не начинают тушить. В окнах виднелись люди. Нам даже показалось, что с верхнего этажа кто-то хочет прыгнуть», – рассказывает очевидец пожара Лайло.

Девушка наблюдала за происходящим из офиса близлежащего здания. По ее словам, собравшиеся люди хотели помочь, но не знали, как. А дым все валил из окон напротив.

«Потом мы поняли, что черный дым усиливался от тушения пожара. Вдруг появились пожарные машины, милиция вывела людей за оцепление. Людей эвакуировали по пожарной лестнице. Пострадавших быстро увозили на “скорых”. Мы видели, как люди не могли откашляться. Там были даже дети», – говорит она.

Как у страха округлились глаза

Нашлись свидетели, утверждающие, что видели, как из окна горящего здания кидали маленьких детей. Об этом Ц-1 рассказал житель Чиланзарского района Алексей, случайно оказавшийся на месте происшествия.

По его словам, люди не могли покинуть горящее здание, их душил ядовитый дым. Многие спасались через окна. «Зрелище не для слабонервных… Из окон люди прыгали», – заявляет он.

Его слова подтверждает пользователь Давронбек Алишерович, который в группе «Водители Ташкента» написал, что люди бросают детей со второго этажа административного здания.

Пожары в Ташкенте

Другие свидетели отрицают эти сообщения. По их словам, из окон летела одежда. Другие очевидцы могли принять ее за маленьких детей.

За последнее время это уже третий крупный пожар в столице. 7 февраля сгорел арт-ресторан «Манас», расположенный в Яккасарайском районе.

В тушении было задействовано семь пожарных машин. День спустя сильный пожар произошел на рынке строительных материалов «Жоми» в Алмазарском районе. Причиной пожара, уничтожившего несколько магазинов общей площадью 100 квадратных метров, стала неисправная проводка.