Свобода и демократия Запада — миф, глобальный фашизм — реальность…

Активисты и журналисты Узбекистана проведут 2 ноября в Ташкенте круглый стол «Глобализм против суверенитета», на котором попытаются выработать стратегию для страны в условиях захвата мира глобалистами.

Организатором круглого стола в Ташкенте выступает правозащитный «Клуб пламенных сердец», руководителем которого является известная правозащитница Мутабар Таджибаева, и информационный сайт «Центр-1» во главе с журналисткой Галимой Бухарбаевой.

Доминировавшая 30 лет в мире западная идеология претерпевает кризис. Идеи «свободы и демократии», а также «свободного рынка» потеряли значимость и на самом Западе.

Сегодня там попираются не только политические свободы, но и элементарные права граждан: право на жизнь, человеческое достоинство.

В развивающихся странах, начиная с Восточной Европы и заканчивая Ближним Востоком и Африкой, «парад демократий» стал не чем иным, как неоколониализмом…

Страна, чья экономика становится частью мировой финансово-кредитной системы, подчиненной Западу, претерпевает деиндустриализацию, превращаясь в сырьевой придаток, поставщика дешевой рабочей силы или же зону управляемого хаоса.

Но сегодня в мире не осталось стран для завоевания. Нет более рынков для захвата западными товарами. Исчерпан лимит безопасных для Запада конфликтов и войн.

И поэтому наступает эра «великой перезагрузки». Ее приход весь мир ощутил с начала 2020 года – с объявления так называемой «пандемии» и заявлений из западных стран, что возврата к старому не будет: подчиненный единым, для начала санитарным и медицинским, законам мир – «новая нормальность».

Вопросы «круглого стола»

Участники «круглого стола» в Ташкенте намерены обсудить, что такое «великая перезагрузка», что она значит для всего мира и граждан Узбекистана?

Должна ли наша страна стать частью глобального мира, требующего пожертвовать суверенитетом, национальной и культурной идентичностью, ценностями и традициями для якобы всеобщей безопасности?

Как гражданское общество и вся страна должны реагировать на планы глобалистов?

Что можно сделать для сохранения суверенитета и собственной уникальности?

Есть ли возможность для сотрудничества с властью страны – взаимной поддержки – в отстаивании независимости Узбекистана?

Откуда исходят очевидные угрозы и вызовы? Какую роль играют международные фонды и организации в реализации планов глобалистов?

Информационная и идеологическая войны: есть ли возможности для победы в этих сражениях? В чем секрет победы – кто может бороться, какие ресурсы необходимы?

В чем идея современного Узбекистана, что может объединить всех граждан, побудив стать единым целым?

Выступления

Одна из участниц «круглого стола» – журналистка Галима Бухарбаева намерена выступить с докладом о планах глобалистов, заявивших свои права на весь мир, о реализуемом с начала 2020 года плане «великой перезагрузки».

Название доклада: «Что нам надо знать о «великой перезагрузке» и тотальной цифровизации».

Она также расскажет о личном опыте работы с международными фондами, организациями и западными СМИ, на поверку оказавшимися не прожекторами правды и свободы, а средствами давления, подчинения и разрушения неугодных стран.

Бухарбаева расскажет, как писала Джорджу Соросу, с которым была лично знакома, или же ездила в Брюссель, чтобы отстоять правдивую независимую журналистику, но оказалось – не это цель международных доноров, их цель: повернуть твое перо против своей страны, но никогда не против них, какими бы махинациями и подлогами они ни занимались…

Название доклада: «Международные фонды и НПО – механизмы для подчинения и развала стран. Как мы разоблачили фонд Сороса, HRW и ряд западных СМИ».

Третья важная тема, кардинально повлиявшая на мир и человечество в последние два года, – так называемая «пандемия».

Если до начала 2020 года вы не сталкивались с этим понятием, люди, кто ее заказал, об этом «позаботились».

В январе 2020 года в Netflix появился фильм с названием «Пандемия», главный герой которого Билл Гейтс все думает над новой вакциной – он же «гений», он знал, что появится вирус-убийца, и он должен спасти человечество.

Правда, десять лет до этого Гейтс как раз говорил, что с помощью медицины и вакцин можно будет сократить численность населения земного шара на 10–15%.

Название доклада: «Этапы подготовки и планирования «пандемии» – цели задачи, и что с этим делать».

Другие докладчики

Другие узбекистанске активисты и журналисты расскажут о своем опыте работы с международными организациями и фондами, поделятся сделанными ими выводами.

Одна из выступающих известная правозащитница Елена Урлаева, руководитель «Правозащитного альянса Узбекистана», расскажет о сотрудничестве с международными организациями, о том, как столкнулась с лицемерием и желанием скрыть правду со стороны представителей Всемирного банка…

Ожидаются выступления активистов из разных регионов страны, они выскажут свое мнение по поводу того, должен ли Узбекистан подчиниться единому мировому правительству, забыть свою идентичность, переняв навязываемые Западом «универсальные ценности», основная часть которых носит явно сексуально озабоченный характер, сосредоточившись ниже пояса или, другими словами, в трусах.

Итоги

Результатом работы «круглого стола» должна стать резолюция его участников.

Документ сформулирует позицию представителей гражданского общества по поводу происходящей в мире глобальной перестройки; о методах и средствах противостояния давлению, лжи, провокации; о пути, которому должен следовать Узбекистан для достижения главной цели – мира, справедливости, благополучия и братства всего народа страны.

О времени и месте проведения круглого стола будет сообщено заранее.

«Клуб пламенных сердец» и Ц-1 приглашает всех на встречу. Мутабар Таджибаева и Галима Бухарбаева убеждены, что сегодня нет более важной геополитической, социально-экономической и морально-нравственной проблемы у человечества, чем агрессивное наступление глобалистов.

Английский писатель Джордж Оруэлл, автор знаменитого романа «1984», предупреждал человечество, что описанный им в книге тоталитарный технократический мир — может стать ближайшей реальностью, если люди не будут сопротивляться.

И тогда, по словам Оруэлла, сапог будет попирать человеческое лицо.

Перекинем этот сапог снова за Вислу и Рейн, товарищи!

Галима Бухарбаева — главный редактор Ц-1