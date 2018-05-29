Талиб Якубов: «Планирую прилететь в Узбекистан в июле»

Ветеран правозащиты Узбекистана – 78-летний Талиб Якубов, проживающий 11 лет в изгнании во Франции, собирает документы для возвращения на родину.

Талиб Якубов, один из основателей Общества прав человека Узбекистана (ОПЧУ), в ближайшие месяцы надеется вернуться из изгнания во Франции в родной Джизак.

По словам активиста, недавно ему позвонила консул Узбекистана во Франции Захро Нарзиева, с которой он обсудил его возвращение на родину.

Дипломат также связывалась с МИД Узбекистана для уточнения перечня документов, которые должен предъявить правозащитник в аэропорту Ташкента по прилету.

«Сейчас мы заняты оформлением этих документов. Я предполагаю, что улечу на родину в июле», – сказал правозащитник Ц-1.

Похоже, грядущему возвращению Якубова поспособствовало обращение к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, которое в марте этого года подписали более ста человек

В документе шла речь об отмене действия указа первого президента Узбекистана Ислама Каримова под номером УП-4624 от 16 июня 2014 года.

По данному тайному указу ряд активистов и журналистов Узбекистана, включая Якубова, были лишены гражданства РУз.

Борьба за паспорт

Талиб Якубов рассказал Ц-1, что сейчас пытается вернуть паспорт гражданина Узбекистана.

Он напомнил, что в апреле 2007 года правительство Франции предоставило ему статус политического беженца. Такие лица получают от французских властей два документа: во-первых, пластиковую карту — вид на жительство на 10 лет; а во-вторых, проездной документ с единственным запретом: с ним можно бывать во всех странах мира, кроме той, где тебе грозит опасность (в случае Якубова – это Узбекистан).

Узбекский паспорт правозащитника с апреля 2007 года хранится в офисе организации OFPRA в Париже. С этим паспортом можно вернуться на родину, но надо приложить усилия, чтобы OFPRA его вернула.

«Мы уже несколько месяцев добиваемся этого, но OFPRA на все наши звонки и письма не отвечает. Почему – не знаем. Наверное, французы меня очень «полюбили», – шутит активист.

На вопрос Ц-1, не опасается ли правозащитник повторения истории с другими активистами, которых формально должны были пустить в Узбекистан, а в итоге – депортировали, как было на прошлой неделе с возвращавшимся из Швеции Мухиддином Курбановым, Якубов заявил, что «не исключает такого сценария».

В то же время об авторитете и уважении правозащитника свидетельствуют письма в его поддержку, многолетняя работа ОПЧУ, а также регулярные доклады на сессиях ООН и саммитах директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

«Если меня вернут в аэропорту Ташкента назад во Францию, возможно, возникнет скандал со стороны международных правозащитных организаций, к которым я обращусь. И последнее: мне 78 лет, я тяжелобольной человек (тяжелая форма сахарного диабета), и я никакой угрозы для власти не представляю», – резюмировал он.

Указ Каримова обжалуют в ООН

Мутабар Таджибаева, правозащитница, также проживающая во Франции, считает, что у Якубова высокие шансы вернуться в Узбекистан.

Но активистка собирается добиться полной отмены каримовского указа № УП-4624 и готовит его обжалование в ООН.

По ее словам, чтобы доказать неправомочность данного указа и найти поддержку в ООН, первым делом надо пройти национальные институты: уже посланы жалобы в Конституционный суд, Генпрокуратуру и президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву. Ответов пока нет.

Но уже сейчас к правозащитнице обращаются десятки узбекистанцев, проживающих за границей.

Они говорят, что отмена этого противозаконного указа позволит им вернуться или хотя бы съездить на родину и повидаться с родственниками.