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    Талиб Якубов: «Приглашу всех на плов…»

    Посольство РУз во Франции сообщило о готовности выдать старейшему диссиденту и политэмигранту страны Талибу Якубову визу для возвращения на родину.

    Талиб Якубов во Франции с невесткой и внучками; фото: семейный архив Якубовых
    Талиб Якубов во Франции с невесткой и внучками; фото: семейный архив Якубовых

    Основатель гражданского и правозащитного движения РУз, первый руководитель Общества прав человека Узбекистана (ОПЧУ) 78-летний Талиб Якубов чувствует себя одной ногой на родине.

    Он рассказал Ц-1, что накануне, 15 августа, ему позвонили из посольства Узбекистана в Париже и сообщили, что он может приехать к ним и получить свой проездной документ – визу для возвращения в РУз.

    На днях он поедет в столицу Франции и после получения визы сразу же готовится вылететь в Ташкент.

    Всё распланировано

    Якубов уже до мельчайших деталей продумал формат «дня возвращения»: вернувшись в Ташкент, он сначала отдохнет в своей квартире, а на следующий день поедет в отцовский дом в Джизакской области.

    «Очень жду момента встречи с друзьями и родственниками – приглашу всех на плов», – делится планами Талиб-ака.

    Ветеран правозащитного движения признался Ц-1, что его проблемы со здоровьем прогрессируют и что хуже, чем сейчас, он не чувствовал себя никогда.

    «Диабет отнимает у меня силы, даже мой французский врач мной не интересуется. Мне нужен уход, чтобы я не умер. А дома за мной присмотрят жена и дочь – они даже корову купили, чтобы в доме всегда было свежее молоко», – говорит Якубов.

    Талиб Якубов был вынужден покинуть Узбекистан в 2007 году, когда в стране продолжались репрессии против активистов гражданского общества, вызванные трагическими событиями в Андижане 13 мая 2005 года.

    Возвращение Родины и гражданства

    После смены власти в Узбекистане, когда страну возглавил объявивший курс реформ президент Шавкат Мирзиёев, у аксакала правозащиты появилась надежда на возвращение домой.

    Но, как выяснилось, первый президент страны Ислам Каримов в июне 2014 года принял тайное постановление, лишившее гражданства почти всех политэмигрантов Узбекистана, в том числе и Якубова.

    Правозащитник сам написал ряд писем президенту Мирзиёеву и в МИД страны с просьбой позволить ему вернуться домой, он писал о старости и болезнях, желании умереть на родине.

    Но дело сдвинулось с мертвой точки, когда началась кампания, которую возглавила известная правозащитница Мутабар Таджибаева, призывающая власть в Ташкенте вернуть в страну всех диссидентов и отменить незаконный указ Каримова о лишении их гражданства.

    Источник:Ц-1
    Темы: Возвращение диссидентов в Узбекистан, Возвращение диссидентов Узбекистана
    Теги: права человека в Узбекистане Талиб Якубов Узбекистан
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