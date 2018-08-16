Талиб Якубов: «Приглашу всех на плов…»

Посольство РУз во Франции сообщило о готовности выдать старейшему диссиденту и политэмигранту страны Талибу Якубову визу для возвращения на родину.

Основатель гражданского и правозащитного движения РУз, первый руководитель Общества прав человека Узбекистана (ОПЧУ) 78-летний Талиб Якубов чувствует себя одной ногой на родине.

Он рассказал Ц-1, что накануне, 15 августа, ему позвонили из посольства Узбекистана в Париже и сообщили, что он может приехать к ним и получить свой проездной документ – визу для возвращения в РУз.

На днях он поедет в столицу Франции и после получения визы сразу же готовится вылететь в Ташкент.

Всё распланировано

Якубов уже до мельчайших деталей продумал формат «дня возвращения»: вернувшись в Ташкент, он сначала отдохнет в своей квартире, а на следующий день поедет в отцовский дом в Джизакской области.

«Очень жду момента встречи с друзьями и родственниками – приглашу всех на плов», – делится планами Талиб-ака.

Ветеран правозащитного движения признался Ц-1, что его проблемы со здоровьем прогрессируют и что хуже, чем сейчас, он не чувствовал себя никогда.

«Диабет отнимает у меня силы, даже мой французский врач мной не интересуется. Мне нужен уход, чтобы я не умер. А дома за мной присмотрят жена и дочь – они даже корову купили, чтобы в доме всегда было свежее молоко», – говорит Якубов.

Талиб Якубов был вынужден покинуть Узбекистан в 2007 году, когда в стране продолжались репрессии против активистов гражданского общества, вызванные трагическими событиями в Андижане 13 мая 2005 года.

Возвращение Родины и гражданства

После смены власти в Узбекистане, когда страну возглавил объявивший курс реформ президент Шавкат Мирзиёев, у аксакала правозащиты появилась надежда на возвращение домой.

Но, как выяснилось, первый президент страны Ислам Каримов в июне 2014 года принял тайное постановление, лишившее гражданства почти всех политэмигрантов Узбекистана, в том числе и Якубова.

Правозащитник сам написал ряд писем президенту Мирзиёеву и в МИД страны с просьбой позволить ему вернуться домой, он писал о старости и болезнях, желании умереть на родине.

Но дело сдвинулось с мертвой точки, когда началась кампания, которую возглавила известная правозащитница Мутабар Таджибаева, призывающая власть в Ташкенте вернуть в страну всех диссидентов и отменить незаконный указ Каримова о лишении их гражданства.