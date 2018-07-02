Талиб Якубов в тяжелом положении во Франции после перелома плеча

Проживающий во Франции 78-летний ветеран правозащиты Узбекистана Талиб Якубов, надеющийся на возвращение на родину, упал в автобусе и сломал плечо.

Талиб Якубов, основатель Общества прав человека в Узбекистане (ОПЧУ), в последние дни и месяцы живущий надеждой вернуться к жене и детям в родной Джизак, оказался прикованным к постели.

Как рассказал Якубов Ц-1, неделю назад, 25 июня, он совершал свой обычный маршрут на автобусе в городе Анже (Angers) на западе Франции.

Он запросил остановку, но водитель транспортного средства не остановился. На дополнительную просьбу позволить ему выйти, шофер остановился, но, когда пожилой человек поднялся с места, автобус резко тронулся.

В итоге Талиб Якубов, передвигающийся с помощью роллеров для престарелых людей, оказался на полу автобуса.

Он рассказывает, что почувствовал острую боль в плече. С большим трудом Якубов поднялся и добрался до дома. В течение нескольких дней он оставался без медицинской помощи, и только в пятницу, 29 июня, родственники отвезли его в медцентр, где после сделанного рентгена выяснилось, что у аксакала – перелом плечевого сустава.

Врачи рекомендовали срочную операцию, но затем пришли к выводу, что Якубов, страдающий тяжелой формой сахарного диабета, не выдержит наркоза и хирургического вмешательства.

В итоге единственное, что смогли сделать французские медики, – наложили тугую повязку, чтобы обездвижить руку и плечевой сустав, и рекомендовали неподвижный образ жизни.

Неожиданно случившаяся травма осложнила процесс возвращения Якубова в Узбекистан, начатый им в начале этого года.

В настоящее время он ожидает возвращения узбекского паспорта из миграционной службы Франции (OFPRA), но процесс по неизвестной причине затянулся, и Якубов не знает, когда документ будет возвращен.

Перелом плеча еще более усилил желание ветерана правозащиты Узбекистана поскорее вернуться домой в Джизак, где его ждут жена и дочери.

«Я – старик, говорит Талиб-ака, – мне, если честно, очень нужен уход и помощь, сейчас мне сложно выполнять самые элементарные вещи: умываться, почистить зубы – всё вызывает боль…»

Известная правозащитница из Узбекистана Мутабар Таджибаева делится переживаниями за Талиба-ака. Мутабар говорит, что его состояние вызывает опасения, она боится, что очень скоро гражданское общество и страна могут потерять Якубова.

«Власти Узбекистана должны предпринять все возможное для скорейшего возвращения Якубова на родину, – говорит правозащитница, – зачем мучить старика, зачем брать на себя лишний грех, обрекать страну еще на один бесчеловечный поступок – закрывать двери перед старым и больным человеком».

Талиб Якубов получил убежище во Франции в 2007 году. В 2014-м по тайному решению президента Ислама Каримова он был лишен гражданства Республики Узбекистан.

Весной этого года сотни активистов, журналистов Узбекистана и неравнодушных людей обратились к новому лидеру страны – Шавкату Мирзиёеву с просьбой отменить указы его предшественника, лишившие гражданства самых видных и активных граждан страны.