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    Талиб Якубов – в Узбекистане!

    78-летний правозащитник и диссидент Талиб Якубов, проведший 11 лет в изгнании, вернулся в родной Узбекистан и уже находится в кругу родных в Ташкенте.

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    Талиб Якубов в Ташкенте 26 сентября 2018 года; фото: Ц-1

    В 8:40 утра по местному времени Талиб Якубов показался перед ожидавшими его родными. Все мгновенно прослезились. Не мог сдержать слез и журналист, бывший политзаключенный из Каракалпакстана Салиджон Абдурахманов.

    Талиб Якубов прилетел в Ташкент из Франции, где 11 лет проживал в изгнании.

    Родные Талиба-ака забрали его пока на квартиру в Ташкенте, где он, передохнув, продолжит путь домой – в Джизакскую область Узбекистана.

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    Талиб Якубов в Ташкенте после 11 лет изгнания; фото: Ц-1

    Сегодня пограничная служба Узбекистана впервые не развернула политэмигранта в аэропорту Ташкента и не депортировала из страны.

    До Талиба-ака в течение последних двух лет власти Узбекистана депортировали обратно каждого диссидента, пытавшегося вернуться на родину, ожидая, что изменения, связанные с новой властью Шавката Мирзиёева, коснутся и его.

    Ц-1 продолжит освещение возвращения первого диссидента Узбекистана на родину.

    Источник:Ц-1
    Темы: Возвращение диссидентов в Узбекистан, Возвращение диссидентов Узбекистана, Права человека в Узбекистане
    Теги: Талиб Якубов Узбекистан
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