Талиб Якубов – в Узбекистане!

78-летний правозащитник и диссидент Талиб Якубов, проведший 11 лет в изгнании, вернулся в родной Узбекистан и уже находится в кругу родных в Ташкенте.

В 8:40 утра по местному времени Талиб Якубов показался перед ожидавшими его родными. Все мгновенно прослезились. Не мог сдержать слез и журналист, бывший политзаключенный из Каракалпакстана Салиджон Абдурахманов.

Талиб Якубов прилетел в Ташкент из Франции, где 11 лет проживал в изгнании.

Родные Талиба-ака забрали его пока на квартиру в Ташкенте, где он, передохнув, продолжит путь домой – в Джизакскую область Узбекистана.

Сегодня пограничная служба Узбекистана впервые не развернула политэмигранта в аэропорту Ташкента и не депортировала из страны.

До Талиба-ака в течение последних двух лет власти Узбекистана депортировали обратно каждого диссидента, пытавшегося вернуться на родину, ожидая, что изменения, связанные с новой властью Шавката Мирзиёева, коснутся и его.

Ц-1 продолжит освещение возвращения первого диссидента Узбекистана на родину.