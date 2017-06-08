Ташкент будущего: вегетарианцы и сельхозфермы в небоскребах?..

На архитектурном симпозиуме в Ташкенте немецкие ученые обрисовали облик будущего города: столичные жители откажутся от мяса и займутся фермерством в небоскребах.

В ТАСИ (Ташкентский архитектурно-строительный институт) совместно с Гёте-институтом в Узбекистане состоялся международный симпозиум на тему «Постнефтяной город. История города будущего».

Он прошел в рамках одноименной выставки, которая началась 19 мая в Центральном зале Академии художеств Узбекистана и продлится до 19 июня.

Нужен ли в мегаполисе комбайн?

На симпозиуме вводный доклад, который демонстрировался отрывками из фильма «Города будущего. Городская ферма», сделал немецкий архитектор-градостроитель профессор Тило Хильперт.

Из его объяснений стало понятно название «Постнефтяной город»: профессор задался вопросом, удастся ли выйти из тисков «американизма», ибо в США «Трамп сжигает нефть», а нужно искать новые, экологически чистые источники энергии.

Как считает Хильперт, сейчас уже около 50 процентов населения живет в городах, и тенденция переселения туда людей из сельской местности постоянно возрастает, в связи с чем в будущем встанет острый вопрос с проблемой питания.

По мнению профессора, уже через 30 лет люди будут питаться по-другому и не станут убивать животных – есть мясо.

А в таких крупных городах, как Ташкент, появятся сельскохозяйственные фермы. Они будут вертикальными – в виде небоскребов, но не исключены и другие варианты.

В связи с чем, возможно, горожане в далекой перспективе будут обсуждать вопросы о том, нужны ли им специальные дорожные полосы для комбайнов.

«Город летающих автомобилей»

Не менее интересны для будущего мегаполисов были и другие перспективные темы, касающиеся возобновляемой энергии, развития коллективных транспортных систем, децентрализованного производства энергии и воды.

При этом участникам симпозиума предлагался проспект, в котором рассказывалось об уже имеющихся достижениях архитекторов или пока остающихся в проектах.

Это, например, ландшафтный парк Хай-Лайн в Нью-Йорке, созданный в 2009–2011 годах на месте бывшей надземной железной дороги, и проект университета американского штата Висконсин «Город летающих автомобилей».

Жаль только, что богатый, красочно оформленный проспект не сопровождался никакими фотографиями или рисунками.

Ташкентцам иностранцев не понять…

Темы, предложенные иностранцами, были больше академическими, направленными на далекое будущее, и практически не касались реалий города Ташкента.

Узбекистанцы, в рационе питания которых самыми популярными блюдами являются плов и шашлык, вряд ли заходят даже в далеком будущем отказаться от мяса.

И сейчас для многих жителей более насущным является вопрос о том, когда снизятся цены на мясо, чтобы оно стало более частым на их столе.

Что же касается города-фермы, то так можно назвать и нынешний Ташкент: в нем очень большое количество частных домов, где население нередко держит коров, баранов и прочую живность, выращивает овощи и фрукты.

А в недавние голодные 90-е годы были и те, кто разводил кур на балконах многоквартирных домов.

И мечты ташкентских автомобилистов не о том, как перестать жечь бензин, а о снижении цен на него и бесперебойном снабжении автозаправок.

Жителям также не совсем понятно, как пропаганда иностранцами зеленых зон в городах может сочетаться с массовой вырубкой в Ташкенте раскидистых чинар, которые заменяют чахлыми елочками, никак не приспособленными к жаркому климату…

Кому нужен «город будущего»?

Впрочем, во время дискуссий, организованных на симпозиуме, ташкентские архитекторы поднимали и более насущные проблемы.

Правда, касались они, конечно, не цен на мясо, а проблем градостроительства, в частности закрытости институтов, которые занимаются генеральными планами городов, в том числе и Ташкента.

На эти проблемы местные СМИ, получившие недавно указание президента Шавката Мирзиёева больше уделять внимания критике, и «нажали», оставив проблему «города будущего» на втором плане.

А жаль. Немецкие ученые предложили интересные идеи развития будущего, ведь именно благодаря таким «академическим» идеям на Земле и появились электричество, автомобили и самолеты.