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    Ташкент готов пустить в страну правозащитника Талиба Якубова

    «Вопрос о моем возвращении на родину решился в положительную сторону. На днях мы поедем в Париж получать трехмесячную визу в Узбекистан», – рассказывает Талиб Якубов.

    Талиб Якубов во Франции с детьми и внуками; фото: архив Якубовых
    Талиб Якубов во Франции с детьми и внуками; фото: архив Якубовых

    Ветеран правозащиты Узбекистана – 78-летний Талиб Якубов готовится к возвращению на родину после 11 лет проживания в изгнании во Франции.

    По словам Якубова, в минувшую пятницу, 10 августа, с его супругой, проживающей в Джизаке, связались представители МИД РУз, сообщившие, что они готовы содействовать его возвращению.

    Его жене сказали, чтобы она обратилась в местный ОВИР для оформления приглашения и визы сроком на три месяца, которую ему поставят в посольстве Узбекистана в Париже.

    «Скоро я вылечу в Ташкент – сейчас сын ищет для меня авиабилеты», – рассказывает Талиб-ака Ц-1.

    Не может поверить…

    Правозащитник все еще не может поверить, что многомесячная борьба за его возвращение домой наконец-то закончилась.

    По словам Якубова, причиной звонка из МИДа и положительного решения вопроса стали обращения к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву известной правозащитницы Мутабар Таджибаевой и других активистов.

    Мутабар и другие правозащитники призывали Мирзиёева отменить указ его предшественника Ислама Каримова под номером УП-4624 от 16 июня 2014 года, по которому узбекистанского гражданства были лишены многие политэмигранты.

    Заявление Таджибаевой в четверг, 9 августа, было опубликовано на Ц-1, и через день представители МИД РУз были на связи с семьей Якубова в Узбекистане.

    «В МИДе обещали не затягивать этот вопрос, – отмечает ветеран правозащиты. – Правда, трехмесячную визу придется после окончания вновь продлевать».

    «Скоро я вылечу в Ташкент – сейчас сын ищет для меня авиабилеты»

    «Я очень жду момента, когда смогу встать на родную землю. Мой зять Азам Фармонов говорит, что многие знакомые хотят встретить меня в аэропорту, что уже собираются 50 человек», – делится радостью правозащитник.

    Талиб Якубов был тайно лишен гражданства Республики Узбекистан по указу, подписанному первым президентом страны 16 июня 2014 года. Текст указа, по которому гражданства лишились многие другие активисты и журналисты страны, никогда не был предан огласке и не обсуждался в обществе.

    Основатель Общества по правам человека Узбекистана был вынужден выехать из страны в 2007 году, опасаясь преследований со стороны властей. Многие члены его организации к тому моменту были арестованы и осуждены.

    Развернувшееся давление и репрессии против гражданского общества Узбекистана были связаны с последствиями Андижанской бойни 13 мая 2005 года. В тот день были расстреляны сотни людей, включая женщин и детей.

    Правозащитник, страдающий от тяжелой формы сахарного диабета, из-за которого практически лишился зрения, хочет провести остаток жизни в кругу своей семьи – в Джизакской области.

    Темы: Возвращение диссидентов в Узбекистан, Возвращение диссидентов Узбекистана
    Теги: диссиденты Узбекистана Талиб Якубов Шавкат Мирзиеев
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