Ташкент и другие города Узбекистана охватила эпидемия по сносу домов

Снос добротных многоэтажных домов намечен в Мирабадском, Мирзо-Улугбекском и Юнусабадском районах Ташкента, такое же происходит во всех городах страны, сообщает ПАУ.

Лидер Правозащитного альянса Узбекистана (ПАУ) Елена Урлаева 6 марта вышла на пикет к зданию Генпрокуратуры в Ташкенте с плакатом: «Государство Узбекистан грубо и массово нарушает права граждан на жилище! Остановите снос домов!».

Как рассказывает Урлаева, вскоре из здания Генпрокуратуры вышел прокурор по фамилии Азимов и предложим убрать плакат, сообщив в присутствии свидетелей, что снос приостановлен.

Правда, при этом никаких подтверждающих документов по поводу приостановления сноса не показал.

Беспредел со сносом жилья в республике

По словам правозащитницы, поводом для этой акции явилось то обстоятельство, что в связи с реконструкцией улиц и расширением автотрасс, а также строительством мини-массивов «Сити» в городах и поселках Узбекистана наблюдается снос домов и переселение жителей с нарушением их прав на частную собственность.

Урлаева рассказывает, что выезжала на встречу с жителями Самарканда, Намангана, Андижана, Ташкентской области, а также встречалась со столичными гражданами – люди жаловались, что после сноса их домов они не получили квартир, а некоторые на протяжении нескольких лет не могут восстановить свои права на жилье.

По словам правозащитницы, на днях она встретилась с группой жителей Мирзо-Улугбекского района Ташкента. Несколько дней назад они организовали поход в хокимият района в составе примерно 600 человек и выступили там против сноса их качественных домов, имеющих благоустроенные придомовые территории.

«Поживите у родственников»

Даже в столице далеко не всегда снос проводится с соблюдением необходимых юридических формальностей. Например, год назад к жителям улицы Михаила Ана (бывшая Кисловодская) в Юнусабадском районе пришли незнакомые лица, представившиеся строителями, и предложили снести их двухэтажные дома постройки 50-х годов прошлого века.

«Они не предъявили никаких документов о сносе, лишь сказали, что нам пока следует пожить где-нибудь у родственников, зато потом обещали новенькие квартиры в только что построенных девятиэтажных домах», – говорит жительница дома № 4 Наталья Самослед.

По словам Натальи, на такую авантюру никто из жителей двухэтажек не согласился, а приходившие к ним строители потом почему-то больше их не беспокоили.